Les forêts américaines se transforment en «  arbres fantômes  » en raison de l’élévation du niveau de la mer, selon les chercheurs

Les répercussions évidentes du changement climatique ne sont perdues pour personne, mais une étude récente a révélé que d’énormes zones de forêts protégées en Caroline du Nord aux États-Unis se transforment en «forêts fantômes» sans vie. Caractérisées par des troncs sans feuilles et sans membres, des souches et des arbres renversés à la place de forêts autrefois saines, ces « arbres fantômes » sont maintenant répartis sur 11% du couvert arboré de l’Alligator River National Wildlife Refuge en Caroline du Nord au cours des 30 dernières années. atterrir à proximité de l’eau de mer salée, ce qui fait que l’humidité quitte les graines et le sol, disent les scientifiques.

Cependant, il existe également un tendance alarmante observée. L’auteure principale de l’étude, Emily Ury, biologiste à l’Université Duke de Durham, en Caroline du Nord, a déclaré que les dégâts n’étaient pas seulement proches du bord de mer, mais que plus de la moitié des forêts nouvellement mortes se trouvaient à un kilomètre à l’intérieur des terres de la côte la plus proche où les marées n’atteignent pas. L’équipe a analysé des milliers d’images satellites Landsat de la NASA prises entre 1985 et 2019 et a calculé qu’au moins 8 500 hectares d’arbres de la région avaient été transformés en forêts fantômes.

Les chercheurs soulignent de nombreux facteurs pour les arbres fantômes, y compris les fossés de drainage canalisant l’eau de mer dans la forêt intérieure et aussi l’onde de tempête qui est survenue en raison de l’ouragan Irene en 2011. La tempête avait provoqué un mur d’eau de 6 pieds de haut avait forcé son chemin dans près de 2 km de la zone intérieure et a tout inondé. À ce moment-là, la réserve nationale de faune d’Alligator River était sur la bonne voie pour se remettre d’une sécheresse de cinq ans. Rien qu’en 2012, plus de 11 000 acres (4 400 hectares) d’arbres ont fini par être des «arbres fantômes».

Les chercheurs ont déclaré que les dommages étaient si évidents qu’ils ont même été vus de l’espace. Au milieu de l’élévation du niveau de la mer, ces ondes de tempête continueront de s’aggraver et de plus en plus d’inondations sont donc imminentes.

Les scientifiques espèrent que les découvertes en Caroline du Nord pourront être utiles pour prédire et gérer les effets d’autres ondes de tempête de ce type ailleurs.

