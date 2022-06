Les forces ukrainiennes se retirent de Severodonetsk au milieu des bombardements russes généralisés

Des missiles russes ont plu samedi à travers l’Ukraine, touchant des installations militaires à l’ouest et au nord ainsi qu’une ville du sud alors que le plus grand conflit terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale est entré dans son cinquième mois.

L’artillerie et les frappes aériennes russes ont pilonné vendredi les villes jumelles de Severodonetsk et de Lysychansk dans la région orientale de Louhansk, fracassant une usine chimique où des centaines de civils étaient piégés, a déclaré samedi un responsable ukrainien.

L’Ukraine a déclaré vendredi que ses troupes avaient reçu l’ordre de se retirer de Severodonetsk, car il restait très peu à défendre après des semaines de combats intenses, marquant le plus grand revirement pour l’Ukraine depuis la perte du port de Marioupol en mai.

La nouvelle du retrait est arrivée quatre mois jour pour jour depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des dizaines de milliers de soldats de l’autre côté de la frontière, déclenchant un conflit qui a tué des milliers de personnes, déraciné des millions de personnes et perturbé l’économie mondiale.

“Quarante-huit missiles de croisière. La nuit. Dans toute l’Ukraine”, a déclaré sur Twitter le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak. “La Russie essaie toujours d’intimider l’Ukraine, de provoquer la panique et de faire peur aux gens.”

Lyssytchansk en danger

Les dernières avancées russes semblent rapprocher Moscou de la prise de contrôle total de Louhansk, l’un des objectifs de Poutine, et préparent le terrain pour que Lyssytchansk devienne le prochain objectif principal.

Vitaly Kiselev, un responsable du ministère de l’Intérieur de la République populaire séparatiste de Louhansk – reconnue uniquement par la Russie – a déclaré à l’agence de presse russe TASS qu’il faudrait encore une semaine et demie pour obtenir le contrôle total de Lysychansk.

REGARDER | Que s’est-il passé cette semaine lors de l’invasion russe de l’Ukraine : Que s’est-il passé lors de la semaine 18 de l’attaque russe contre l’Ukraine Les forces ukrainiennes semblent prêtes à se retirer de Severodonetsk, tandis que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, prévient une fois de plus que la guerre de la Russie en Ukraine pourrait s’éterniser pendant « des années ». Voici un récapitulatif de la guerre en Ukraine du 18 juin au 24 juin.

Serhiy Gaidai, gouverneur de la région de Louhansk, a déclaré que les forces russes avaient attaqué la zone industrielle de Severodonetsk et avaient également tenté d’entrer et de bloquer Lysychansk samedi.

“Il y a eu une frappe aérienne à Lysychansk. Severodonetsk a été touché par l’artillerie”, a déclaré Gaidai sur l’application de messagerie Telegram, ajoutant que l’usine chimique Azot à Severodonetsk et les villages de Synetsky et Pavlograd et d’autres avaient été bombardés.

Il n’a fait aucune mention de victimes à l’usine d’Azot et Reuters n’a pas pu vérifier l’information dans l’immédiat. Gaidai a déclaré que des policiers, des sauveteurs et des volontaires avaient aidé 17 personnes à quitter Lysychansk vendredi.

REGARDER | L’Ukraine concède la ville de Severodonetsk à la Russie: L’Ukraine concède la ville de Severodonetsk à la Russie Des soldats ukrainiens cèdent la ville de Severodonetsk à la Russie, et un ancien prisonnier de guerre raconte son expérience d’avoir été capturé pendant le siège de Marioupol.

Kharatin Starskyi, l’attaché de presse d’une brigade de la Garde nationale ukrainienne, a déclaré samedi à la télévision que le flux d’informations sur le retrait de Severodonetsk avait été retardé pour protéger les troupes sur le terrain.

“Au cours du dernier [several] jours, une opération a été menée pour retirer nos troupes », a déclaré Starskyi.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février dans ce qu’elle a appelé une “opération militaire spéciale”, mais a abandonné une avancée précoce sur la capitale Kyiv face à la résistance féroce des combattants ukrainiens avec l’aide d’armes occidentales.

Pression pour conclure un “mauvais” accord de paix

Depuis lors, Moscou et ses mandataires se sont concentrés sur le sud et le Donbass, un territoire oriental composé de Louhansk et de son voisin Donetsk, déployant une artillerie écrasante.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré samedi qu’il craignait que l’Ukraine ne subisse des pressions pour accepter un accord de paix avec la Russie qui ne serait pas dans l’intérêt de Kyiv, en raison des conséquences économiques de la guerre en Europe.

“Je sais que le coût de la nourriture a augmenté, le coût du carburant. Tout le monde regarde cela, je veux dire, trop de pays regardent cette chose maintenant et disent, c’est une guerre européenne qui n’est pas nécessaire ; c’est une guerre économique problème dont nous n’avons pas besoin.

“Et donc la pression va augmenter pour essayer d’encourager, peut-être de contraindre les Ukrainiens à une mauvaise paix”, a déclaré Johnson, s’exprimant depuis la capitale rwandaise Kigali, où il assiste à un sommet du Commonwealth.

Johnson a déclaré que si Poutine réussissait à pénétrer en Ukraine, cela serait dangereux pour la sécurité internationale et “une catastrophe économique à long terme”.

Bombardements de villes à travers l’Ukraine

Samedi, la Russie a de nouveau tiré des missiles sur des infrastructures militaires et civiles dans le nord près de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, jusqu’à Severodonetsk dans l’est, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes.

Plusieurs gouverneurs régionaux ont signalé samedi des bombardements de villes à travers l’Ukraine.

Des travailleurs se tiennent devant la ferme détruite de Lyubov Zlobina, 62 ans, dans le village de Mala Rohan, près de Kharkiv, le 23 juin. (Anatoli Stepanov/AFP/Getty Images)

Alors que la Russie nie avoir pris pour cible des civils, Kyiv et l’Occident affirment que les forces russes ont commis des crimes de guerre contre des civils.

Le gouverneur de la région de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, Maxim Kozytskyi, a déclaré dans une vidéo mise en ligne que six missiles avaient été tirés depuis la mer Noire sur la base de Yavoriv près de la frontière avec la Pologne. Quatre ont touché la cible mais deux ont été détruits.

Vitaliy Bunechko, gouverneur de la région de Zhytomyr dans le nord du pays, a déclaré que des frappes sur une cible militaire avaient tué au moins un soldat.

“Près de 30 missiles ont été lancés sur une installation d’infrastructure militaire très proche de la ville de Jytomyr”, a déclaré Bunechko. Près de 10 missiles ont été interceptés et détruits, a-t-il dit.

Dans le sud, Oleksandr Senkevych, maire de Mykolaïv près de la mer Noire, a déclaré que cinq missiles de croisière avaient touché samedi la ville et les zones voisines. Le nombre de victimes est encore en cours de détermination.