Les forces ukrainiennes se retirent de la ville orientale de Sievierodonetsk pour éviter d’être encerclées par les Russes

Les forces ukrainiennes se retirent de la ville orientale assiégée de Sievierodonetsk après des semaines d’une bataille féroce et sanglante, a déclaré vendredi le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haidai.

Les troupes russes bombardent sans relâche la ville, qui est le centre administratif de la région de Louhansk, et les Ukrainiens se retirent pour éviter l’encerclement.

La Russie contrôle environ 95 % de la province de Louhansk et environ 50 % de la province voisine de Donetsk. Tous deux se trouvent dans la région contestée du Donbass.

Haidai a déclaré que les défenseurs continueraient à se battre depuis de nouvelles positions après leur retraite.

Les Ukrainiens avaient combattu les Russes dans les rues de la ville avant de se terrer dans une usine chimique.

À Marioupol, les derniers combattants ukrainiens avant la prise de la ville par la Russie s’étaient cachés dans une aciérie avant d’être enlevés et emmenés comme prisonniers de guerre en mai.

Les troupes russes ont fait des gains à Sievierodonetsk et à Lysychansk voisin alors qu’elles épuisent la résistance ukrainienne.

“Nous devrons retirer nos gars”, a déclaré Haidai. “Cela n’a aucun sens de rester sur les positions détruites, car le nombre de victimes dans les zones mal fortifiées augmentera chaque jour.”

Le ministère russe de la Défense a affirmé vendredi avoir “complètement bloqué” quatre bataillons ukrainiens et une unité de mercenaires étrangers – environ 2 000 soldats – au sud de Lysychansk.

Haidai a déclaré que les Russes avançaient également vers Lysychansk depuis Zolote et Toshkivka, ajoutant que les unités de reconnaissance russes avaient mené des incursions aux abords de la ville mais avaient été chassées par ses défenseurs.

La Russie a envahi l’Ukraine dans ce qu’elle a appelé une “opération militaire spéciale” il y a quatre mois, le 24 février, et a plus récemment déplacé son attention vers la région du Donbass après son échec à capturer la capitale du pays, Kyiv.

Les dirigeants américains et alliés se sont rendus à Kyiv pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans une manifestation de soutien – les dirigeants de la France, de l’Italie, de l’Allemagne et de la Pologne se sont rendus la semaine dernière – et les États-Unis et leurs alliés continuent de soutenir le pays avec une aide militaire .

Les États-Unis ont récemment envoyé des lance-roquettes américains à moyenne portée en Ukraine.

