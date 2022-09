Les forces ukrainiennes ont repris 6 000 kilomètres carrés de leur patrie, dont 3 000 au cours des six derniers jours seulement, a-t-on rapporté.

Et dans son adresse nocturne à sa nation, le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que “l’avancée de nos forces” se poursuivait.

Ses affirmations semblent être soutenues par un groupe de réflexion renommé, l’Institute for the Study of War (ISW), un groupe basé aux États-Unis qui fournit des recherches et des analyses sur la défense et les affaires étrangères.

Il a déclaré que la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv « mettait en déroute les forces russes et effondrait l’axe nord du Donbass de la Russie ».

Il poursuit: “Les forces russes ne procèdent pas à un retrait contrôlé et fuient à la hâte le sud-est de l’oblast de Kharkiv (une région administrative) pour échapper à l’encerclement autour d’Izyum.”

Un porte-parole des renseignements militaires ukrainiens a déclaré que les troupes russes se rendaient en masse car “elles comprennent le désespoir de leur situation” et un conseiller du président Zelenskyy avait déclaré qu’il y avait tellement de prisonniers de guerre que le pays manquait d’espace pour les accueillir.

On prétend que l’armée ukrainienne a libéré plus de 20 colonies en 24 heures.

Image:

Un militaire ukrainien se tient sur un obusier russe capturé lors de la contre-offensive



Ces derniers jours, les forces de Kyiv ont capturé un territoire au moins deux fois plus grand que le Grand Londres, selon le ministère britannique de la Défense.

“Depuis début septembre et jusqu’à aujourd’hui, nos combattants ont libéré plus de 6 000 km2 de la

territoire de l’Ukraine au sud et à l’est », a déclaré Zelenskyy dans sa vidéo nocturne.

Il a dit qu’il était reconnaissant pour les soldats qui “avançaient avec beaucoup de courage, avec beaucoup de confiance” et qui “avançaient régulièrement malgré tout – malgré les caractéristiques du terrain découvert, malgré l’artillerie des occupants”.

“Les gars, vous êtes de vrais héros !” il ajouta.

Après des mois de peu de mouvement perceptible sur le champ de bataille, l’élan a remonté le moral des Ukrainiens et provoqué de rares critiques publiques de la guerre du président russe Vladimir Poutine.

Les blogueurs militaires russes et les commentateurs patriotiques ont réprimandé le Kremlin pour ne pas avoir mobilisé plus de forces et pris des mesures plus fortes.

La Russie n’a cessé de qualifier son invasion de guerre, la décrivant plutôt comme une “opération militaire spéciale”.

De l’autre côté Ukrainel’ambiance était à la liesse.

À Kharkiv, la deuxième plus grande ville et la capitale de la région où les gains ont été réalisés, les autorités ont déclaré que l’électricité et l’eau avaient été rétablies pour environ 80 % de la population de la région à la suite d’attaques russes contre des infrastructures pendant la nuit qui ont coupé l’électricité dans de nombreux endroits. .

Image:

Après les gains ukrainiens, les forces russes ont riposté, frappant des infrastructures comme cette centrale électrique à Kharkiv. Photo : AP



Les forces ukrainiennes auraient repoussé jusqu’à la frontière nord-est à certains endroits, forçant les Russes à faire une retraite précipitée.

Il y a eu des rapports de chaos alors que les troupes russes se retiraient.

“Les Russes étaient ici le matin. Puis à midi, ils ont soudainement commencé à crier sauvagement et ont commencé à s’enfuir, chargeant dans des chars et des véhicules blindés”, a déclaré Dmytro Hrushchenko, un habitant de Zaliznychne, une petite ville récemment libérée près de l’est. première ligne, a déclaré à Sky News.

Une vidéo prise par l’armée ukrainienne montrait des soldats hissant le drapeau ukrainien au-dessus de bâtiments endommagés par la bataille.

Dans une scène, un combattant a essuyé ses bottes sur un drapeau russe au sol. D’autres vidéos montraient des Ukrainiens inspectant l’épave de véhicules militaires russes, y compris des chars.

Des équipes ukrainiennes désarmaient des mines terrestres et d’autres armes non explosées dans les zones reprises et recherchaient les troupes russes restantes, ont indiqué des responsables.

Cependant, les experts de la défense ont averti que la bataille en Ukraine avait connu des hauts et des bas au cours des derniers mois.