Les forces ukrainiennes repoussent les attaques ennemies dans la région de Kharkiv

La plupart des affrontements d’aujourd’hui ont été enregistrés dans les secteurs de Pokrovsk et de Koupiansk. A cette époque, les envahisseurs ont mené 79 attaques contre les positions des unités ukrainiennes.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré cela dans un communiqué. mise à jour de la situation le jeudi 23 mai à 20 heures, rapporte Ukrinform.

« La région de Kharkiv souffre des frappes de missiles et aériennes des terroristes russes. Les civils et les entreprises souffrent. L’ennemi continue de raser la ville de Vovchansk et ses banlieues avec des bombes planantes. Également, cet après-midi, les zones des colonies de Bilyi Kolodiaz, Derhachi et Vesele ont été touchés par des bombes planantes », indique la mise à jour.

Dans le secteur de Kharkiv, les envahisseurs ont tenté d’avancer à quatre reprises. Ils ont reçu une dure rebuffade. Les combats se poursuivent à l’extérieur des villages de Starytsia et Tykhe. La situation est sous contrôle. Les pertes ennemies sont en train d’être clarifiées.

Dans le secteur de Koupiansk, le nombre d’opérations offensives et d’assaut menées par les envahisseurs est passé à 20. Près de la moitié d’entre elles sont toujours en cours.

Dans le secteur de Lyman, les forces ukrainiennes ont repoussé six attaques ennemies près de Torske et Terny. Les envahisseurs russes ont largué deux bombes aériennes guidées dans la région de Lyman.

Dans le secteur de Kramatorsk, le nombre total de tentatives ennemies visant à améliorer leur position tactique est passé à huit. La situation est sous contrôle.

Neuf engagements de combat sont en cours dans le secteur de Pokrovsk, et 13 autres attaques ennemies ont déjà été repoussées. L’ennemi continue de mener des opérations en direction de Kalynove et Novoselivka Persha avec le soutien d’avions. Dans le même temps, les soldats ukrainiens traquent l’ennemi dans les airs : un avion d’attaque russe Su-25 a été détruit aujourd’hui.

Dix combats ont eu lieu aujourd’hui dans le secteur de Kourakhove. Des combats se poursuivent actuellement dans la région de Krasnohorivka.

Dans le secteur de Huliaipole, les envahisseurs ont lancé une frappe aérienne dans la région de Huliaipole.

Dans le secteur du Dniepr, l’ennemi a tenté à sept reprises, sans succès, de déloger les soldats ukrainiens de la rive gauche du Dniepr.