Les forces ukrainiennes progressent « malgré le manque d’équipements essentiels » | Nouvelles du monde

Le général en chef ukrainien est frustré par les plaintes concernant la lenteur des progrès de la contre-offensive (Photo: Reuters) Les forces ukrainiennes avancent de « 500 mètres chaque jour » malgré le manque d’équipements et de ressources essentiels, a affirmé le général en chef du pays. Le général Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef de l’AFU, a déclaré que la contre-offensive en cours n’était « pas un spectacle » et a exprimé sa frustration face aux plaintes concernant La lenteur des progrès de l’Ukraine en première ligne. « Chaque jour, chaque mètre est donné par le sang », a déclaré Zaluzhnyi dans une interview avec le Washington Post. Se plaignant de la lenteur de la livraison des armes promises par l’Occident, Zaluzhny a déclaré que les alliés occidentaux de Kiev ne lanceraient pas eux-mêmes une offensive sans supériorité aérienne, mais s’attendent à ce que l’Ukraine le fasse malgré le fait qu’elle n’ait pas livré à temps les chasseurs F-16 promis au pays. Le général Valerii Zaluzhnyi déclare que la contre-offensive de l’Ukraine n’est « pas un spectacle » pour le public mondial (Photo: AP) « Je n’ai pas besoin de 120 avions. Je ne vais pas menacer le monde entier. Un nombre très limité suffirait », a-t-il déclaré au journal. L’Ukraine a lancé sa contre-offensive tant attendue le 8 juin, la majeure partie des combats ayant eu lieu jusqu’à présent dans les oblasts de Donetsk et de Zaporizhzhia. Mais contrairement à l’offensive de l’automne dernier, qui a vu l’Ukraine reprendre des pans de territoire à Kharkiv et Kherson, les gains sur le champ de bataille ont été beaucoup plus modestes cette fois-ci. « Sans être entièrement approvisionnés, ces plans ne sont pas du tout réalisables », a déclaré Zaluzhnyi au Post. «Mais ils sont en cours d’exécution. Oui, peut-être pas aussi vite que le voudraient les participants, les observateurs, mais c’est leur problème. Cependant, le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré le 28 juin que l’attaque principale de l’Ukraine était encore à venir. Plus: Tendance

Zaluzhnyi a également mentionné que ses forces sont dépassées par les Russes à un taux de dix contre un, et qu’il est en contact permanent avec le président des chefs d’état-major du Pentagone, le général Mark Milley, pour coordonner l’approvisionnement en munitions et en munitions. « Nous avons un accord : 24h/24, 7j/7, nous sommes en contact. Donc, parfois, je peux appeler et dire : « Si je ne reçois pas 100 000 obus en une semaine, 1 000 personnes vont mourir. Mettez-vous à ma place », a-t-il déclaré au Washington Post. Malgré des gains modestes, l’Ukraine a fait des gains réguliers à Donetsk et Zaporizhzhia (Photo: Getty) «C’est juste que pendant que cette décision est prise, dans la situation évidente, beaucoup de gens meurent chaque jour – beaucoup. Tout simplement parce qu’aucune décision n’a encore été prise », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un spectacle », a-t-il ajouté. «Ce n’est pas une émission que le monde entier regarde et parie ou quoi que ce soit. Chaque jour, chaque mètre est donné par le sang. Selon un rapport du groupe de réflexion américain The Institute for the Study of War (ISW), les forces ukrainiennes ont mené hier des opérations de contre-offensive le long d’au moins trois secteurs de la ligne de front. Les opérations se sont poursuivies dans les directions Melitopol et Berdiansk dans la région ukrainienne de Zaporizhzhia, tandis que les troupes ont obtenu un « succès partiel » à la frontière de Donetsk et Zaporizhzhia et au nord de la ville orientale dévastée de Bakhmut, a ajouté l’ISW. Selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, les troupes « avancent avec confiance » sur les flancs de Bakhmut et les forces russes ont transféré un grand nombre de troupes dans la région. Elle a ajouté que les forces ukrainiennes avancent avec plus ou moins de succès dans le sud de l’Ukraine et que la contre-offensive devrait être évaluée par « de nombreuses tâches militaires différentes ». Pendant ce temps, le président Zelenskyy a également ordonné le renforcement de la sécurité à la frontière de son pays avec la Biélorussie, où des combattants du groupe de mercenaires russes Wagner se sont vu offrir l’exil après leur tentative de coup d’État contre les chefs militaires de Moscou le week-end dernier. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

