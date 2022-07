Les forces ukrainiennes frappent un pont clé dans le sud occupé par la Russie

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces ukrainiennes ont frappé et gravement endommagé un pont essentiel pour l’approvisionnement des troupes russes dans le sud de l’Ukraine, a déclaré mercredi un responsable régional.

Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration temporaire soutenue par Moscou pour la région sud de Kherson contrôlée par la Russie, a déclaré que l’armée ukrainienne avait frappé mercredi le pont sur le fleuve Dnipro avec des missiles, marquant 11 coups.

Il a déclaré dans des propos tenus par l’agence de presse Interfax que le pont avait subi de graves dommages mais qu’il n’était pas fermé à la circulation.

Stremousov a déclaré que les forces ukrainiennes avaient utilisé les lance-roquettes multiples HIMARS fournis par les États-Unis pour frapper le pont, ajoutant que certains d’entre eux avaient été interceptés par les défenses aériennes russes.

Le bombardement de mercredi du pont Antonivskyi était le deuxième en autant de jours. Il a été légèrement endommagé par des bombardements ukrainiens un jour plus tôt, selon les autorités soutenues par Moscou à Kherson.

Au début de la guerre, les troupes russes ont rapidement dépassé la région de Kherson juste au nord de la péninsule de Crimée que la Russie a annexée en 2014. Elles ont fait face à des contre-attaques ukrainiennes, mais ont largement tenu bon.

Le pont de 1,4 kilomètre (0,9 mile) est le principal sur le Dniepr, et s’il est rendu inutilisable, il serait difficile pour l’armée russe de continuer à approvisionner ses forces dans la région au milieu des attaques ukrainiennes répétées.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mercredi que le pont était probablement encore utilisable après les frappes ukrainiennes, mais qu’il s’agit d’une “vulnérabilité clé pour les forces russes”.

“C’est l’un des deux seuls points de passage routier sur le Dniepr par lequel la Russie peut approvisionner ou retirer ses forces dans le territoire qu’elle a occupé à l’ouest du fleuve”, a-t-il ajouté. “Le contrôle des traversées du Dniepr est susceptible de devenir un facteur clé dans l’issue des combats dans la région.”

Les attaques ukrainiennes contre le pont de Kherson surviennent alors que le gros des forces russes est coincé dans les combats dans le Donbass, le cœur industriel de l’est de l’Ukraine, où ils ont fait des gains lents face à une résistance ukrainienne féroce.

L’avancée terrestre de la Russie a ralenti, en partie parce que l’Ukraine utilise des armes américaines plus efficaces et en partie à cause de ce que le président russe Vladimir Poutine a appelé une “pause opérationnelle”. La Russie se concentre davantage sur les bombardements aériens à l’aide de missiles à longue portée.

Les responsables ukrainiens ont exprimé l’espoir que Kyiv pourrait drainer les ressources militaires russes dans la lutte pour le Donbass, puis lancer une contre-offensive pour reprendre le contrôle de la région de Kherson et des parties de la région de Zaporizhzhia que les Russes ont saisies au début de la guerre.

Avec des indications que l’Ukraine prévoit des contre-attaques pour reprendre les zones occupées, l’armée russe a ciblé ces dernières semaines le port d’Odessa sur la mer Noire et des parties du sud de l’Ukraine où ses troupes ont capturé des villes plus tôt dans la guerre.

Kherson – site d’une importante industrie de construction navale au confluent du Dniepr et de la mer Noire près de la Crimée annexée par la Russie – est l’une des nombreuses régions qu’un porte-parole du gouvernement américain a déclaré que la Russie tentait d’annexer. Après des mois de rumeurs locales et d’annonces concernant un référendum russe, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mardi que les responsables du renseignement américain avaient amassé de “amples” nouvelles preuves que la Russie cherchait officiellement à annexer un territoire ukrainien supplémentaire et pourrait tenir une “imposture”. vote du public dès septembre. La Russie lorgne sur Kherson ainsi que sur l’ensemble des oblasts de Lougansk et de Donetsk.

“La Russie prépare le terrain pour annexer le territoire ukrainien qu’elle contrôle en violation directe de la souveraineté de l’Ukraine”, a déclaré Kirby à Washington.

Kirby a également déclaré que la Maison Blanche devrait annoncer une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine plus tard cette semaine. L’aide devrait inclure davantage de systèmes HIMARS, une arme essentielle que les forces ukrainiennes utilisent avec succès dans leur lutte pour repousser les troupes russes.

Susie Blann, Associated Press