Les forces ukrainiennes en offensive dans la région de Kharkiv pour regagner du terrain

Les Forces de défense ukrainiennes ont stoppé l’armée russe dans la région de Kharkiv et tentent de regagner du terrain.

Ihor Prokhorenko, chef adjoint par intérim du département opérationnel principal de l’état-major général des forces armées ukrainiennes, a déclaré cela lors d’une conférence de presse au Centre des médias Ukraine-Ukrinform.

« En ce qui concerne l’axe de Kharkiv, l’ennemi mène depuis le 10 mai une opération offensive sur cet axe dans le but de créer une zone tampon dans la région de Kharkiv. Aujourd’hui, la situation y est stable, contrôlée, l’ennemi est arrêté, des dégâts d’incendie lui sont infligés, les Forces de défense planifiant et menant des opérations d’assaut offensives pour regagner du terrain », a déclaré Prokhorenko.

Selon lui, l’ennemi mène des opérations d’assaut offensives dans le secteur de Koupiansk.

« Son objectif est d’atteindre la ville de Koupiansk, de la bloquer par l’est et d’infliger des dégâts aux forces de défense. Aujourd’hui, l’ennemi n’a aucun succès dans ce secteur », a déclaré Prokhorenko.

Il a ajouté que l’ennemi tentait de percer les défenses ukrainiennes dans les régions de Lyman, Siversk et Kramatorsk.

« Il mène des opérations d’assaut offensif en direction de Lyman et Sloviansk. Nous infligeons des dégâts de feu et l’ennemi subit de lourdes pertes et n’obtient aucun succès dans ce secteur. Quant au secteur de Kramatorsk, des combats acharnés se poursuivent, l’ennemi menant opérations d’assaut offensives à l’ouest et au sud de Bakhmut, près de Chasiv Yar. Et il tente également de percer nos défenses, d’atteindre la périphérie est de Chasiv Yar et de prendre pied le long de la frontière du canal Siverskyi Donets-Donbas. l’ennemi n’a aucun succès dans ce secteur », a déclaré Prokhorenko.

Selon lui, l’ennemi tente actuellement de reconquérir les positions perdues l’année dernière au sud de Bakhmut et près d’Andriivka et Klishchiivka.

« Aujourd’hui, il tente de regagner du terrain dans ces zones, mais il n’y parvient pas. Nos forces maintiennent fermement la défense sur ces lignes, infligeant des dégâts de feu à l’ennemi », a déclaré Prokhorenko.