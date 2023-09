Les forces ukrainiennes détruisent 26 des 38 drones d’attaque de Shahed pendant la nuit et le poste de contrôle frontalier est endommagé

26 des 38 drones d’attaque Shahed ont été abattus au-dessus de l’Ukraine dans la nuit du 25 au 26 septembre. Une attaque a eu lieu dans la région du Danube, endommageant les infrastructures frontalières et incendiant des véhicules.

Source: Force aérienne ukrainienne; Vitalii Kim, chef de l’administration militaire de la région de Mykolaïv, à propos de Télégramme; Natalia Humeniuk, chef du Centre de presse conjoint du commandement opérationnel de Pivden (Sud), lors du journal télévisé national conjoint 24h/24 et 7j/7

Citation de l’Armée de l’Air : « Les envahisseurs russes ont attaqué [Ukraine] avec des drones d’attaque Shahed dans la nuit du 25 au 26 septembre 2023. Le lancement de 38 drones d’attaque Shahed-136/131 depuis le sud-est (Primorsko-Akhtarsk en Russie ; cap Chauda en Crimée occupée par la Russie) a été observé.

Les forces de défense aérienne et les moyens de l’armée de l’air ukrainienne, conjointement avec des unités d’autres parties des forces de défense ukrainiennes, ont abattu 26 drones d’attaque Shahed-136/131.

Détails: Des avions de chasse, des unités de missiles anti-aériens et des groupes de tir mobiles opéraient le long de la route des munitions errantes.

Les avions tactiques ukrainiens ont effectué plus de 40 sorties au cours des jours passés et actuels, dont 20 visant à engager les Russes.

Humeniuk a déclaré que les Russes avaient une fois de plus attaqué les infrastructures portuaires et frontalières de la région d’Odessa avec des drones, et qu’il y avait eu un coup sûr dans la région. Podunavie (sur la région du Danube), incendiant des véhicules dans la zone d’attente et d’enregistrement, et deux conducteurs auraient été blessés. Il y avait également un danger pour les passagers des bus se préparant à traverser la frontière. Le infrastructures frontalières au poste de contrôle international a également été endommagé.

Humeniuk a déclaré que 22 drones Shahed avaient été abattus lors d’une attaque russe dans le sud de l’Ukraine dans la nuit : 10 dans l’oblast d’Odessa, trois dans l’oblast de Kherson, six dans l’oblast de Mykolaïv et trois dans l’oblast de Kirovohrad.

Ihor Taburets, chef de l’administration militaire de la région de Tcherkassy, ​​a rapporté que quatre drones Shahed ont été abattus sur l’oblast de Tcherkassymais une infrastructure a été touchée.

Il y avait aussi un explosion d’un missile balistique à Kryvy Rih à l’aube, et des dommages ont été causés à une installation commercialea ajouté Humeniuk.

Elle a ajouté que même si l’attaque s’est concentrée principalement sur l’oblast d’Odessa, l’oblast de Mykolaïv a également été « assez durement touché », avec des débris qui ont incendié une installation agricole.

Vitalii Kim a également rapporté que six drones d’attaque Shahed-136/131 avaient été abattus au-dessus de l’oblast de Mykolaïv dans la nuit du 25 au 26 septembre. Un incendie s’est déclaré dans les locaux d’une entreprise agricole à Bereznehuvata hromada à la suite du crash d’un drone russe détruit par les forces de défense aérienne ukrainiennes [hromada – an administrative unit designating a town, village or several villages and their adjacent territories – ed.]. L’incendie a été maîtrisé. Les rapports préliminaires ne font état d’aucune victime.

En outre, la ville de Mykolaïv a été touchée par une frappe de missile le soir du 25 septembre vers 21h00. Le missile a touché une infrastructure à la périphérie de la ville. De plus amples détails sont en cours d’élaboration.

Plus tôt, Oleh Kiper, chef de l’administration militaire de la région d’Odessa, a déclaré : les Russes avaient frappé les infrastructures portuaires dans Oblast d’Odessaendommageant un bâtiment de poste de contrôle, des entrepôts, trois douzaines de camions, incendiant six semi-remorques et blessant deux conducteurs.

