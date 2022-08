Les forces ukrainiennes commencent à “façonner” le champ de bataille pour la contre-offensive, selon de hauts responsables américains

CNN

Les forces ukrainiennes ont commencé à “façonner” des opérations dans le sud de l’Ukraine pour préparer le champ de bataille à une importante contre-offensive ukrainienne, ont déclaré à CNN deux hauts responsables américains informés des renseignements.

Les opérations de mise en forme sont une pratique militaire standard avant une offensive et impliquent la frappe de systèmes d’armes, de commandement et de contrôle, de dépôts de munitions et d’autres cibles pour préparer le champ de bataille aux avancées prévues.

Les États-Unis pensent que la contre-offensive ukrainienne, attendue depuis longtemps, comprendra une combinaison d’opérations aériennes et terrestres.

L’Ukraine a indiqué lundi matin que les actions étaient en cours.

“Oui, (les forces ukrainiennes) ont lancé des actions offensives dans plusieurs directions sur le front sud en vue de libérer les territoires occupés”, a déclaré à CNN Natalia Humeniuk, porte-parole du commandement opérationnel sud de l’Ukraine, ajoutant : “Tous les détails seront disponibles après l’opération est accomplie.

Les plans interviennent alors que la guerre de la Russie en Ukraine a dépassé ses six mois, les évaluations américaines indiquant que la Russie a été en mesure de déployer moins d’unités sur les lignes de front qu’on ne le pensait initialement, selon un haut responsable américain.

Le responsable a déclaré que de nombreuses unités existantes – que la Russie organise en groupes tactiques de champ de bataille, ou BTG, comprenant l’infanterie, les chars, l’artillerie et la défense aérienne – se déploient en dessous de leurs effectifs, certaines même à la moitié de leurs effectifs normaux. Les États-Unis ont également observé que les forces ukrainiennes bénéficiaient de l’utilisation de lance-roquettes mobiles HIMARS fournis par les États-Unis et l’OTAN, qui ont permis à l’Ukraine de frapper et de détruire des cibles sur le territoire sous contrôle russe.

CNN a rapporté la semaine dernière que des responsables américains et européens ont déclaré que l’Ukraine avait utilisé avec succès une méthode de guerre de résistance développée par les forces d’opérations spéciales américaines pour riposter contre la Russie et enliser son armée largement supérieure. Le concept d’exploitation de la résistance a été développé en 2013 à la suite de la guerre de la Russie avec la Géorgie quelques années plus tôt, mais sa valeur n’a été réalisée qu’après l’invasion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014. Il fournit un plan aux petites nations pour résister et affronter efficacement un voisin plus grand qui a envahi.

Ni les responsables ukrainiens ni américains ne révèlent les principales cibles de la contre-offensive attendue. Ces dernières semaines, les forces ukrainiennes ont progressé autour de la ville clé de Kherson, dans le sud du pays, qui est actuellement occupée par les forces russes. Kherson est considérée comme cruciale pour le contrôle de la côte sud de l’Ukraine et l’accès à la mer Noire.

Les forces ukrainiennes et russes se sont également livrées à d’intenses combats ces derniers jours autour de la centrale nucléaire – la plus grande d’Europe – de la ville de Zaporizhzhia.

L’opérateur nucléaire ukrainien Energoatom a déclaré vendredi que la centrale avait été reconnectée au réseau électrique ukrainien un jour après la mise hors service de la centrale pour la première fois de son histoire.