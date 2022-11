Les forces ukrainiennes avancent après que la Russie a ordonné la retraite de Kherson

Le président russe Vladimir V. Poutine n’a pas abordé le retrait annoncé, laissant les autres parler. Le crédit… Photo de la piscine par Sergej Bobylev

De nombreuses pom-pom girls russes de l’invasion de l’Ukraine mercredi ont qualifié l’ordre du ministre de la Défense de se retirer de la ville de Kherson de défaite monumentale – la plus dévastatrice de Moscou, selon l’un d’eux, depuis la chute de l’Union soviétique.

La retraite annoncée a cristallisé les échecs de l’effort de guerre du président Vladimir V. Poutine. Ce serait une perte humiliante de la plus grande ville ukrainienne dont la Russie s’était emparée lors de son invasion de neuf mois, quelques semaines seulement après que M. Poutine l’ait déclarée partie intégrante de la Russie lors d’une célébration explosive sur la Place Rouge.

Mais les analystes qui suivent de près M. Poutine ont vu dans cet ordre un rappel de la volonté de M. Poutine de faire des concessions tactiques dans ce qu’il considère comme un conflit à grande échelle avec l’Occident qui, selon des personnes qui le connaissent, pense pouvoir encore gagner.

“Cela ne fait que confirmer, à mon avis, à quel point Poutine est pragmatique”, a déclaré Tatiana Stanovaya, une analyste qui étudie M. Poutine pour son cabinet d’analyse politique R.Politik, lors d’un entretien téléphonique. “Il n’est pas aussi fou que nous le pensions.”

M. Poutine lui-même est resté silencieux sur la question, permettant à ses fonctionnaires de parler. Au lieu de cela, M. Poutine a visité un hôpital neurologique et a pris la parole lors d’un événement commémorant le 75e anniversaire de l’institut national de santé publique de Russie, le félicitant pour avoir combattu le coronavirus et aidé à soigner « nos héros » en Ukraine.

La retraite annoncée est intervenue une semaine après que M. Poutine a accepté de rejoindre l’accord autorisant l’expédition de céréales ukrainiennes à travers la mer Noire, inversant le cap après que la Russie a menacé de le bloquer en représailles à une attaque de drone contre le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée. qu’elle attribuait à l’Ukraine, mais que Kyiv a démenti.

Et cela survient alors que des personnes proches du Kremlin spéculent de plus en plus sur la possibilité d’un accord de cessez-le-feu avec l’Ukraine et mettent en lumière des informations dans les médias occidentaux selon lesquelles Washington encourageait Kyiv à être ouvert aux pourparlers.

“Il y a une certaine logique ici”, a déclaré Andrei Kortunov, directeur général du Conseil russe des affaires internationales, une organisation de recherche proche du gouvernement russe, à propos de l’ordre de se retirer de la rive ouest du Dnipro.

En se déplaçant vers la rive est plus défendable du fleuve, a déclaré M. Kortunov, l’armée russe cherchait à permettre ce qu’il a décrit comme la priorité absolue à court terme du Kremlin : une « stabilisation, une fixation » de la ligne de front.

Mais Konrad Muzyka, analyste militaire et directeur de Rochan Consulting, basé à Gdansk, en Pologne, a déclaré que les motifs de l’annonce étaient déroutants. “D’un point de vue militaire, une telle annonce n’a pas de sens, à moins qu’il n’y ait un deuxième fond à l’histoire”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Lors d’une retraite, une armée chercherait généralement à maintenir l’apparence d’une défense solide tout en se retirant en secret. Pourtant, l’armée russe avait également annoncé publiquement des retraits du nord de la capitale, Kyiv, au printemps et du nord-est de la région de Kharkiv à la fin de l’été, après avoir été vaincus par les troupes ukrainiennes.

“Vous devez le leur donner”, a déclaré M. Muzyka. “Ils sont cohérents.”

La rhétorique militante émanait de Moscou il y a quelques semaines à peine, lorsque l’annexion par le Kremlin de quatre régions ukrainiennes qu’il ne contrôle que partiellement – y compris la région de Kherson – a semblé signaler une escalade majeure de la guerre et peut-être un prélude à l’utilisation d’armes nucléaires.

Mais depuis lors, M. Poutine a rappelé sa rhétorique nucléaire et mercredi, certaines des voix pro-guerre les plus influentes de Russie ont exprimé leur soutien au retrait de Kherson.

Ramzan Kadyrov, l’homme fort de la république russe de Tchétchénie, l’a décrit comme un “choix difficile mais juste entre des sacrifices insensés pour des déclarations très médiatisées et sauver la vie inestimable de soldats”.

Yevgeny Prigozhin, le magnat des affaires qui dirige l’armée privée connue sous le nom de Groupe Wagner, a déclaré qu’il était désormais important “de ne pas agoniser, de ne pas se tordre de paranoïa, mais de tirer des conclusions et de travailler sur les erreurs”.

Ces déclarations étaient un signe que le Kremlin avait soigneusement jeté les bases de la propagande pour le retrait, cherchant à éviter le genre de tirs isolés qui ont suivi les retraites chaotiques de la Russie plus tôt cet automne dans l’est et le nord de l’Ukraine.

Pourtant, cela n’a pas complètement fait taire l’indignation des faucons. Un analyste pro-Kremlin, Sergei Markov, a décrit la retraite comme “la plus grande défaite géopolitique de la Russie depuis le moment de l’effondrement de l’URSS”.

Andrew E. Kramer et Marc Santora reportage contribué.