Les forces ukrainiennes abattent un hélicoptère russe dans une vidéo de style Call-of-Duty qui montre un hélicoptère explosé du ciel

DRAMATIC Des images de style Call-of-Duty ont montré le moment où les forces ukrainiennes ont fait exploser un hélicoptère russe du ciel.

Le clip partagé par la Force opérationnelle interarmées d’Ukraine montrerait que l’hélicoptère a été abattu le 1er octobre, rapporte la Pravda.

La séquence montre le moment où un hélicoptère russe a été soufflé du ciel Crédit : Force opérationnelle interarmées

L’hélicoptère s’écrase au sol et s’enflamme Crédit : Force opérationnelle interarmées

Deux Ka-52 ont été détruits ainsi que 3 drones Orlan-10 et un drone kamikaze au cours des dernières 24 heures, a rapporté le groupe de travail.

Les images en noir et blanc montrent l’hélicoptère suivi dans l’est de l’Ukraine avant d’exploser, de toucher le sol et d’exploser en une boule de flammes.

Cela survient alors que l’Ukraine poursuit sa contre-attaque rapide, reprenant des villes clés précédemment détenues par les troupes de Poutine.

Après avoir été encerclée par de féroces forces ukrainiennes, la Russie a retiré ses soldats en difficulté de la ville orientale de Lyman il y a quelques heures à peine.

Dans une vidéo publiée par le chef d’état-major du président ukrainien, deux soldats ukrainiens souriants ont été vus en train de coller le drapeau national jaune et bleu sur le panneau de bienvenue à l’entrée de la ville.

“1er octobre. Nous déployons le drapeau de notre Etat et l’établissons sur nos terres. Lyman sera l’Ukraine”, a déclaré l’un des soldats, debout sur le capot d’un véhicule militaire.

La Russie a été forcée d’admettre sa défaite et de se retirer après un assaut près de Bakhmut et Saitseve à Donetsk et mobilise maintenant de force les habitants de Melitopol et Berdiansk.

La Russie a utilisé Lyman comme plaque tournante de la logistique et du transport pour ses opérations dans le nord de la région de Donetsk.

Et sa chute est le plus grand gain sur le champ de bataille de l’Ukraine depuis une contre-offensive éclair dans la région du nord-est de Kharkiv le mois dernier.

Un porte-parole militaire ukrainien a déclaré que la capture de Lyman permettrait à Kyiv d’avancer dans la région de Lougansk.

“Lyman est important car c’est la prochaine étape vers la libération du Donbass ukrainien”, a-t-il déclaré.

Le ministère russe de la Défense a déclaré: “Les forces alliées ont été retirées de la colonie de … Lyman vers des lignes plus avantageuses en raison de la création de la menace d’encerclement.”

Après la nouvelle défaite majeure, Ramzan Kadyrov, chef de la région tchétchène russe, a déclaré que Moscou devrait maintenant envisager d’utiliser une arme nucléaire à faible rendement en Ukraine.

La Russie possède le plus grand arsenal atomique au monde, y compris des armes nucléaires tactiques à faible rendement conçues pour être déployées contre des armées adverses.

D’autres alliés de Poutine, dont l’ancien président Dmitri Medvedev, ont suggéré que la Russie pourrait avoir besoin de recourir aux armes nucléaires – mais l’appel de Kadyrov était le plus urgent et le plus explicite.

La chute de Lyman est un revers majeur pour Moscou après que Poutine a déclaré vendredi que quatre régions d’Ukraine faisaient partie de la Russie, dont Donetsk, où se trouve Lyman.

Mais l’Ukraine et ses alliés occidentaux ont qualifié la décision de la Russie d’illégale – et Kyiv a juré de continuer à libérer son territoire.

Jens Stoltenberg, qui dirige l’alliance militaire occidentale, a déclaré que l’accaparement de terres éhonté de Poutine n’empêcherait pas l’OTAN d’apporter son “soutien indéfectible” à l’Ukraine.

Le chef de l’OTAN a déclaré que la dernière décision de Poutine avait rapproché le monde d’un Armageddon nucléaire.

Il a déclaré: “Poutine a mobilisé des centaines de milliers de soldats supplémentaires, s’est engagé dans des actions irresponsables de sabre nucléaire et a maintenant illégalement annexé davantage de territoires ukrainiens”, a déclaré Stoltenberg lors d’une conférence de presse.

“Ensemble, cela représente la plus grave escalade depuis le début de la guerre.

“L’OTAN réaffirme son soutien indéfectible à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

“Nous restons résolus à apporter un soutien à l’Ukraine alors qu’elle continue de se défendre contre l’agression russe, aussi longtemps qu’il le faudra.”

Ces derniers jours, l’Ukraine a officiellement demandé son adhésion à l’OTAN, 10 pays déclarant désormais qu’ils soutiendraient cette décision.

Le président Volodymyr Zelensky a signé vendredi les documents pour une adhésion accélérée à l’alliance afin de “protéger l’ensemble de notre communauté” à la suite du discours décousu de Poutine.

Le drapeau ukrainien flotte dans un quartier résidentiel fortement endommagé dans le village de Dolyna dans l’oblast de Donetsk Crédit : Getty