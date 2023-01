Les forces turques et russes pourraient “étendre” les patrouilles conjointes en Syrie

ANKARA, Turquie (AP) – Le ministre turc de la Défense a déclaré mercredi que les troupes turques et russes pourraient “étendre” leurs patrouilles conjointes dans le nord de la Syrie dans le cadre des efforts visant à assurer la sécurité dans la région.

Hulusi Akar n’a pas précisé les plans, qui interviennent quelques jours après avoir eu des entretiens avec ses homologues syriens et russes lors d’une réunion surprise à Moscou. Les pourparlers d’Akar avec le Syrien Mahmoud Abbas ont marqué la première réunion au niveau ministériel entre la Turquie et la Syrie depuis la rupture des relations avec le début de la guerre civile syrienne il y a plus de 11 ans.

“Nous pouvons étendre les patrouilles conjointes avec la Russie dans (le) nord de la Syrie”, a déclaré Akar à un groupe de journalistes interrogé sur ses discussions à Moscou, selon un communiqué du ministère de la Défense.

D’autres pourparlers entre les responsables russes, syriens et turcs suivraient, a déclaré Akar, ajoutant : “nous espérons que ce processus se poursuivra de manière raisonnable, logique et réussie, et que la lutte contre le terrorisme sera couronnée de succès”.

La Turquie a menacé de mener une nouvelle offensive militaire en Syrie contre les militants kurdes qu’elle a accusés d’avoir commis l’attentat à la bombe meurtrier du 13 novembre à Istanbul.

Moscou, qui a fait pression pour une réconciliation entre Ankara et Damas, a clairement fait savoir qu’il s’oppose à une nouvelle invasion turque. Il n’était pas immédiatement clair si la Russie avait proposé des patrouilles conjointes élargies entre les forces turques et russes pour éviter une nouvelle incursion.

La Turquie et la Syrie se sont opposées dans le conflit syrien, la Turquie soutenant les rebelles qui tentent de renverser le président syrien Bashar Assad. Damas, pour sa part, a dénoncé l’emprise de la Turquie sur des étendues de territoire dans le nord de la Syrie qui ont été saisies lors d’une série d’incursions militaires depuis 2016 pour chasser les groupes militants kurdes.

La Turquie et la Russie ont commencé des patrouilles conjointes en mars 2020 après qu’un cessez-le-feu a été conclu au début du mois, mettant fin à une offensive gouvernementale soutenue par la Russie sur le dernier bastion rebelle du nord-ouest.

The Associated Press