Les forces turques en Syrie protègent 5 millions de personnes

AFRIN, Syrie – Dans un camp de tentes sur une colline au-dessus de la ville d’Afrin, 300 familles syriennes luttent pour se réchauffer sous la pluie et la boue. Déplacés trois fois depuis qu’ils ont fui leurs fermes près de Damas il y a sept ans, ils survivent grâce à de maigres aides et envoient les enfants à la récupération.

«La situation est très mauvaise, la pluie entre dans la tente», a déclaré Bushra Sulaiman al-Hamdo, 65 ans, en soulevant le tapis de sol pour montrer la terre détrempée où gisait son mari alité. «Il n’y a pas assez de nourriture, il n’y a pas d’organisation d’assistance, pas d’eau potable.»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été largement critiqué par les Nations Unies et les dirigeants occidentaux il y a trois ans lorsqu’il a ordonné aux troupes turques de franchir la frontière syrienne à Afrin, une action considérée comme opportuniste et déstabilisante à l’époque. Une autre intervention en 2019, plus à l’est en Syrie, a rencontré encore plus d’opprobre au milieu d’accusations de violations des droits humains sous la surveillance de la Turquie.

Mais comme la fin de la guerre civile syrienne qui dure depuis une dizaine d’années, continue de troubler le monde, la Turquie est devenue la seule force internationale sur le terrain à protéger quelque cinq millions de civils déplacés et vulnérables. Aujourd’hui, les soldats turcs sont tout ce qui les sépare d’un éventuel massacre aux mains des forces du président Bashar al-Assad et de celles de ses alliés russes.