Les forces terrestres israéliennes bombardent Gaza alors que les combats s’intensifient

Pris ensemble, les deux théâtres de troubles ont mis en évidence un changement radical dans le conflit acharné, vieux de plusieurs décennies, entre Israël et les Palestiniens. Alors que les escalades violentes suivent souvent une trajectoire prévisible, ce dernier combat, le pire en sept ans, évolue rapidement vers un nouveau type de guerre – plus rapide, plus destructeur et capable de tourner dans de nouvelles directions imprévisibles.

Il faisait suite à une autre journée d’affrontements entre des foules arabes et juives dans les rues des villes israéliennes, les autorités appelant les réserves de l’armée et envoyant des renforts de la police des frontières armée dans la ville centrale de Lod pour essayer de parer à ce que les dirigeants israéliens avaient averti. devenir une guerre civile.

Six civils et un soldat ont été tués par des roquettes du Hamas en Israël.

Le plus alarmant pour Israël, cependant, a été la violente fermentation sur ses propres trottoirs et rues, où les jours d’émeutes des justiciers juifs et des foules arabes n’ont montré aucun signe de ralentissement.

Les troubles dans plusieurs villes ethniques mixtes, où des jeunes hommes en colère ont lapidé des voitures, incendié des mosquées et des synagogues et se sont attaqués, ont signalé un effondrement de l’ordre public en Israël à une échelle jamais vue depuis le début du deuxième soulèvement palestinien. , ou Intifada, il y a 21 ans.

La violence fait suite à un mois de tensions bouillonnantes à Jérusalem, où la menace d’expulsion de familles palestiniennes de leurs maisons a coïncidé avec une vague d’attaques arabes contre les juifs israéliens et une marche à travers la ville par des extrémistes de droite scandant «Mort aux Arabes».

La violence choquante de cette semaine a poussé les dirigeants israéliens, dirigés par le président Reuven Rivlin, à évoquer le spectre de la guerre civile – une idée autrefois impensable. «Nous devons résoudre nos problèmes sans provoquer une guerre civile qui peut constituer un danger pour notre existence», a déclaré M. Rivlin. «La majorité silencieuse ne dit rien, car elle est complètement abasourdie.»

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est rendu à Lod, une ville ouvrière avec une population mixte arabo-israélienne qui est devenue le centre du bouleversement. Des carcasses de voitures incendiées jonchaient les rues où, quelques nuits plus tôt, des jeunes Arabes ont brûlé des synagogues et des voitures, jeté des pierres et lancé des rafales sporadiques de coups de feu, avant que des gangs de justiciers juifs ne contre-attaquent et allument leurs propres incendies.

.