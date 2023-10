Les forces terrestres israéliennes à l’intérieur de Gaza alors que les Palestiniens font le point après d’intenses bombardements nocturnes

Sdérot, Israël

CNN

—



Les forces terrestres israéliennes sont à l’intérieur de Gaza après être entrées dans l’enclave pendant la nuit, alors que les Palestiniens ont subi ce qu’ils ont décrit comme la série de frappes aériennes la plus intense depuis qu’Israël a commencé ses représailles contre l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre.

Les forces israéliennes « sont entrées dans la bande de Gaza et ont étendu l’opération terrestre à laquelle participent des unités d’infanterie, de blindés et du génie ainsi que de l’artillerie avec des tirs nourris », a déclaré samedi matin le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), le contre-amiral Daniel Hagari.

“Les forces sont sur le terrain et poursuivent les combats”, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Les propos de Hagari confirment que l’opération militaire a connu une expansion significative après ce qu’elle avait précédemment décrit comme deux « raids ciblés », qui ont eu lieu mercredi soir et jeudi soir. Ces deux raids ont vu les forces terrestres se retirer après quelques heures.

Cependant, il ne semble pas qu’une offensive terrestre majeure visant à s’emparer et à conserver une partie importante du territoire soit encore en cours. Dans un nouvel appel aux Gazaouis à se déplacer vers le sud, l’armée israélienne a évoqué une opération « imminente ».

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que son pays était entré dans « une nouvelle phase de la guerre ».

« Ce soir, le sol à Gaza a tremblé », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Nous avons attaqué en surface et en sous-sol. Nous avons attaqué les terroristes à tous les niveaux et en tous lieux. Les instructions données à nos forces sont claires : l’opération se poursuivra jusqu’à ce qu’un nouvel ordre soit donné.»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que les objectifs de cette étape de la guerre étaient de détruire le Hamas et de restituer les plus de 200 otages que le groupe militant a pris le 7 octobre et qu’il détient toujours à Gaza.

Netanyahu a confirmé avoir parlé avec les membres des familles des otages et a déclaré qu’il leur avait promis qu’il épuiserait toutes les options pour ramener leurs proches chez eux.

Près de la frontière avec Gaza, des zones de rassemblement autrefois peuplées de centaines de chars israéliens, de véhicules blindés de transport de troupes et de bulldozers se sont en grande partie vidées lors de la visite d’une équipe de CNN.

CNN a également observé certaines unités de chars revenant de la direction de Gaza, vers leurs positions opérationnelles avancées.

L’armée israélienne a déclaré samedi que ses avions de guerre avaient touché 150 cibles souterraines dans le nord de l’enclave, frappant ce qu’elle appelle des tunnels terroristes et des espaces de combat souterrains et tuant plusieurs membres du Hamas.

Hagari a déclaré que les Gazaouis qui s’étaient déplacés au sud de Wadi Gaza, une voie navigable qui traverse le centre de la bande, se trouvaient dans une zone qu’il a qualifiée d’« espace protégé » et qu’ils recevraient davantage de nourriture, d’eau et de médicaments aujourd’hui, sans toutefois donner de détails. .

Plus de 2 millions de personnes vivent dans l’enclave, qui s’étend sur seulement 140 miles carrés et constitue l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Depuis des semaines, les habitants du territoire sont confrontés aux frappes aériennes israéliennes et à une situation humanitaire croissante, avec des pénuries d’eau, de nourriture et de carburant.

Au moins 7.650 personnes ont été tuées et plus de 19.450 autres blessées dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, selon les derniers chiffres publiés par le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, tirés de sources dans l’enclave contrôlée par le Hamas.

Les habitants de Gaza ont pleuré la perte de leurs proches samedi après une nuit d’intenses frappes aériennes israéliennes, dont de nombreux se sont rassemblés à l’hôpital des martyrs d’Al Aqsa à Deir al Balah, dans le centre de Gaza.

Une vidéo captée par CNN montre plusieurs corps, dont ceux d’enfants, recouverts de linceuls blancs ou d’épaisses couvertures, déposés au sol dans la cour de l’hôpital.

Le Dr Khalil Al-Dikran a déclaré à CNN que l’hôpital avait reçu 22 corps pendant la nuit et des centaines de blessés. Il a expliqué que les gens avaient transporté les morts et les blessés à l’hôpital en utilisant des vélos, des voitures et des charrettes tirées par des ânes.

Les hôpitaux ont perdu le contact entre eux, a-t-il expliqué, après que les réseaux de communication ont été coupés dans toute la bande de Gaza. « Les gens cherchent désespérément des nouvelles de leurs proches et de leurs familles », a-t-il ajouté.

Al-Dikran a déclaré qu’après une pause de plusieurs heures, les frappes aériennes avaient repris dans le centre et le nord de Gaza, ajoutant que les tirs d’artillerie s’étaient poursuivis sans interruption toute la nuit.

L’armée israélienne a mené samedi des frappes d’artillerie lourde contre le nord de Gaza, avec de multiples explosions entendues chaque minute.

Une équipe de CNN sur le terrain à un point de contrôle israélien près du périmètre de la bande de Gaza a été témoin d’explosions intenses et continues et de la puissance aérienne. De la fumée pouvait également être vue s’élever de l’enclave. Certaines explosions étaient si fortes que l’impact pouvait être ressenti physiquement là où se trouvait l’équipe, à environ un kilomètre (moins d’un mile) de la frontière.

Les soldats de réserve de Tsahal occupant cette position ont déclaré à CNN que vendredi soir était de loin la nuit de bombardement la plus intense.

Les troupes israéliennes ont nettoyé un large périmètre autour de la bande de Gaza, craignant l’arrivée d’armes antichar.



” data-fave-thumbnails=””big”: “uri”: “https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/231028055502-exp-max-foster-doctor-abdel -mannan-intv-102804aseg1-cnni-world-00021618.png?c=16×9&q=h_540,w_960,c_fill” , “small”: “uri”: “https://media.cnn.com/api/v1 /images/stellar/prod/231028055502-exp-max-foster-doctor-abdel-mannan-intv-102804aseg1-cnni-world-00021618.png?c=16×9&q=h_540,w_960,c_fill” ” data-vr- video=”faux” data-show-html=”” data-byline-html=” – Source : CNN” data-fave-thumbnails=””big”: “uri”: “https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/231028055502-exp-max-foster-doctor-abdel -mannan-intv-102804aseg1-cnni-world-00021618.png?c=16×9&q=h_540,w_960,c_fill” , “small”: “uri”: “https://media.cnn.com/api/v1 /images/stellar/prod/231028055502-exp-max-foster-doctor-abdel-mannan-intv-102804aseg1-cnni-world-00021618.png?c=16×9&q=h_540,w_960,c_fill” ” data-vr- video=”faux” data-show-html=”” data-byline-html=” ” data-check-event-based-preview=”” data-network-id=”” data-details=”” Un médecin ne peut pas contacter ses collègues suite à la panne de courant à Gaza

Les communications dans l’enclave ont été gravement perturbées, laissant les agences humanitaires déconnectées de leur personnel sur le terrain.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré samedi matin dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que les informations faisant état de bombardements intenses étaient « extrêmement pénibles ». Il a ajouté : « Nous sommes toujours déconnectés de notre personnel et de nos établissements de santé. Je m’inquiète pour leur sécurité.

Il a déclaré qu’il n’était « pas possible » d’évacuer les patients ou de trouver un abri sûr dans de telles circonstances, et que « la panne d’électricité rend également impossible aux ambulances d’atteindre les blessés ».

L’OMS a publié sur les réseaux sociaux que les agents de santé, les patients et les civils de Gaza ont passé la nuit « dans l’obscurité et la peur », car ils étaient « soumis à une panne totale de communication et d’électricité ».

L’organisation a déclaré que les hôpitaux de Gaza fonctionnent au maximum de leur capacité, incapables d’accueillir de nouveaux patients tout en « abritant des milliers de civils ».

“Il y en a plus [people] blessés toutes les heures », a déclaré l’OMS. « Mais les ambulances ne peuvent pas les atteindre en raison de la panne de communication. Les morgues sont pleines. Plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants.

Il a réitéré son appel à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat », ajoutant qu’un passage sûr doit également être assuré pour « les fournitures médicales, le carburant, l’eau et la nourriture dont on a désespérément besoin vers et à travers Gaza ».

Plusieurs agences des Nations Unies ont également signalé avoir perdu le contact avec leur personnel local à Gaza.

Elon Musk a déclaré que le réseau de communications par satellite Starlink de SpaceX prendrait en charge la connectivité Internet des organisations humanitaires de renommée internationale dans l’enclave assiégée.

En réponse, le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, a déclaré que le gouvernement « utilisera tous les moyens à sa disposition pour lutter contre cela ». Dans une déclaration publiée sur X, Karhi a écrit qu’il n’y a « aucun doute » que le service serait utilisé par le Hamas « à des fins terroristes ».

Même si les communications sont largement coupées sur le territoire, selon le fournisseur de télécommunications local Jawwal, ceux qui possèdent une carte SIM israélienne ou internationale semblent avoir des connexions inégales.

Le sort des otages reste incertain



L’opération élargie a laissé les familles des plus de 200 otages emmenés à Gaza inquiets pour leurs proches.

Un groupe de pression en faveur des familles des otages israéliens a parlé de « la plus terrible de toutes les nuits », alors que les émotions montaient en flèche avec l’expansion des opérations terrestres de Tsahal.

“Anxiété, frustration, et surtout énorme colère parce qu’aucun membre du cabinet de guerre n’a pris la peine de rencontrer les familles des otages pour expliquer une chose : si l’opération terrestre met en danger le bien-être des 229 otages à Gaza”, ont déclaré les otages et Forum des familles de personnes disparues.

Hagari a déclaré aux journalistes vendredi que l’armée israélienne avait informé les familles des otages de l’extension des opérations et a réitéré que l’armée était « engagée dans la tâche nationale de rapatrier tous les otages ».

En images : Les affrontements meurtriers en Israël et à Gaza

Avant l’élargissement de la campagne terrestre, des sources diplomatiques proches des négociations menées par le Qatar pour libérer les otages détenus par le Hamas ont déclaré à CNN qu’il y avait eu des « progrès significatifs » dans les pourparlers, mais que des problèmes subsistaient.

Le Qatar et l’Égypte ont servi de médiateurs entre Israël, les États-Unis et le Hamas pour libérer les otages détenus par le groupe militant. Jusqu’à présent, quatre otages ont été libérés.

La Maison Blanche a déclaré vendredi qu’elle avait des « conversations actives » avec Israël au sujet…