Les forces taïwanaises tirent sur des drones survolant une île près de la Chine

L’armée taïwanaise a tiré des coups de semonce sur des drones chinois survolant ses avant-postes juste au large des côtes chinoises, soulignant les tensions accrues et la détermination de l’île autonome à répondre aux nouvelles provocations.

Les forces taïwanaises ont déclaré dans un communiqué que les troupes avaient pris des mesures mardi après la découverte de drones planant au-dessus du groupe d’îles de Kinmen.

La déclaration de mercredi faisait référence aux véhicules aériens sans pilote comme étant à “usage civil”, mais ne donnait aucun autre détail. Il a indiqué que les drones étaient revenus dans la ville chinoise voisine de Xiamen après les tirs. Taïwan ne lançait auparavant que des fusées éclairantes en guise d’avertissement.

L’incident survient au milieu de tensions accrues après que la Chine a tiré des missiles dans la mer et envoyé des avions et des navires à travers la ligne de démarcation dans le détroit de Taiwan au début du mois. Cela faisait suite à la rhétorique en colère de Pékin lors d’un voyage à Taïwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, le plus haut dignitaire américain à visiter l’île en 25 ans.

La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire et ses actions récentes ont été considérées comme une répétition d’un blocus ou d’une invasion possible. Les exercices de la Chine ont été fermement condamnés par le principal allié de Taiwan, les États-Unis, ainsi que par d’autres démocraties régionales telles que l’Australie et le Japon. Certains des missiles chinois sont tombés au début du mois d’août dans la zone économique exclusive du Japon.

Taïwan maintient le contrôle sur une série d’îles dans les groupes Kinmen et Matsu dans le détroit de Taïwan, une relique de l’effort des nationalistes de Chiang Kai-shek pour maintenir un pied sur le continent après avoir été chassés par les communistes de Mao Zedong au milieu de la guerre civile en 1949 .

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que les actions de la Chine n’avaient pas réussi à intimider les 23 millions d’habitants de l’île, affirmant qu’ils n’avaient fait que renforcer le soutien aux forces armées et le statu quo de l’indépendance de facto.

Les responsables ont déclaré que les défenses anti-drones étaient renforcées, dans le cadre d’une augmentation de 12,9% du budget annuel du ministère de la Défense l’année prochaine. Le gouvernement prévoit de dépenser 47,5 milliards de nouveaux dollars taïwanais supplémentaires (1,6 milliard de dollars), pour un total de 415,1 milliards de NTD (13,8 milliards de dollars) pour l’année.

Les États-Unis se prépareraient également à approuver un ensemble de défense de 1,1 milliard de dollars pour Taïwan, qui comprendrait des missiles anti-navires et air-air à utiliser pour repousser une éventuelle tentative d’invasion chinoise.

À la suite des exercices chinois, les États-Unis ont fait naviguer deux navires de guerre dans le détroit de Taiwan, que la Chine a cherché à désigner comme ses eaux souveraines. Des délégations étrangères des États-Unis, du Japon et des pays européens ont continué d’arriver pour apporter un soutien diplomatique et économique à Taipei.

Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, est actuellement en visite à Taïwan pour discuter de la production de semi-conducteurs, les puces essentielles utilisées dans l’électronique de tous les jours et qui sont devenues un champ de bataille dans la concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine.

Ducey cherche à courtiser les fournisseurs pour la nouvelle usine de 12 milliards de dollars de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC) en cours de construction dans son état.

La semaine dernière, le gouverneur de l’Indiana s’est rendu à Taïwan dans le cadre d’une mission similaire.

Taïwan produit plus de la moitié de l’offre mondiale de puces de processeur haut de gamme. Les tirs de missiles de la Chine au cours de ses exercices ont perturbé le trafic maritime et aérien et ont mis en évidence la possibilité que les exportations de puces soient interrompues.

Taipei, Taïwan, The Associated Press