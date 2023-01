Les forces syriennes dirigées par les Kurdes capturent le commandant du groupe État islamique dans l’est de la Syrie

Les forces dirigées par les Kurdes syriens ont capturé un commandant local du groupe État islamique dans l’est de la Syrie dans le cadre d’une opération en cours visant des cellules dormantes dans la ville de Raqqa, ont annoncé jeudi les forces soutenues par les États-Unis.

Le commandant était le chef de la faction du groupe extrémiste pour Raqqa et faisait partie des 68 militants détenus dans le cadre de l’opération, ont indiqué les Forces démocratiques syriennes.

L’opération a commencé plus tôt cette semaine, en réponse à une attaque de l’EI en décembre qui visait des bâtiments militaires et de sécurité à Raqqa et tuait au moins six combattants kurdes syriens. Un commandant kurde, Mazloum Abdi, a déclaré avoir des indications de “sérieux préparatifs” de l’EI pour des attaques.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observateur de guerre de l’opposition basé au Royaume-Uni, a déclaré que les militants de l’EI avaient également pris pour cible une prison du renseignement militaire détenant quelque 200 militants lors de l’attaque de décembre.

L’EI a perdu tout contrôle territorial en Irak et en Syrie en 2019, à la suite d’une campagne d’un an soutenue par les États-Unis qui a vaincu le soi-disant califat, où Raqqa était autrefois la capitale de facto de l’EI. Cependant, des cellules dormantes militantes persistent et ont depuis tué des dizaines d’Irakiens et de Syriens. Les forces syriennes kurdes et américaines mènent fréquemment des raids ciblant les cellules dormantes de l’EI dans le nord et l’est de la Syrie.

Le commandant de l’EI capturé a été identifié comme étant Atallah al-Maythan. Les forces kurdes syriennes ont déclaré qu’il dirigeait les opérations du groupe militant dans la province de Raqqa et qu’il aurait “avoué son implication dans la planification et la conduite d’actes terroristes”, extorqué de l’argent aux habitants de la région et maintenu en contact les cellules dormantes de l’EI.

Quelque 5 000 combattants dirigés par des Kurdes syriens sont impliqués dans l’opération et ont déjà attaqué quelque 80 sites, a déclaré leur porte-parole, Farhad Shami, à l’Associated Press. La coalition dirigée par les États-Unis fournissait un soutien aérien, de la reconnaissance et de la collecte de renseignements, a ajouté Shami.

Il s’agit de la deuxième opération récente des forces soutenues par les États-Unis en Syrie. Fin décembre, les combattants dirigés par les Kurdes syriens ont pris pour cible les cellules de l’EI à al-Hol et Tal Hamis, à la suite d’une recrudescence des attaques militantes.

Le commandement central américain a déclaré que 215 militants du groupe État islamique ont été arrêtés l’année dernière et 466 ont été tués en Syrie. Il y a environ 900 soldats américains en Syrie.