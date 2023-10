Les forces spéciales ukrainiennes mettent en garde Poutine contre de nouveaux raids secrets en Crimée | Nouvelles du monde

L’Ukraine a mené une opération des services secrets en Crimée – et a déclaré que c’était la première d’une longue série (Photo : GUR / East2West News) Les forces spéciales ukrainiennes ont lancé une attaque audacieuse contre les territoires annexés Crimée cette semaine – et les commandants ont prévenu Vladimir Poutine que « ce n’est que le début ». Une escouade de 16 soldats d’élite a attaqué la péninsule du sud de l’Ukraine – sous occupation russe depuis 2014 – aux petites heures de mercredi matin. Des images montraient l’unité des forces spéciales d’Artan utilisant cinq jet-skis et un bateau à grande vitesse pour atterrir sur la côte ouest avant d’affronter les Russes dans un violent échange de tirs. L’Ukraine affirme avoir infligé de « lourdes pertes » à son ennemi, mais a admis avoir également subi ses propres pertes, notamment celle d’un soldat capturé par des soldats russes. Leur mission a été très médiatisée par la suite avec des vidéos montrant les forces ukrainiennes plantant le drapeau national sur le rivage lors de l’incursion. Mais l’Ukraine a maintenant averti la Russie que de nombreuses autres opérations de sabotage secrètes similaires étaient en cours – mais cette fois, elles resteraient encore plus strictement secrètes. Le commandant d’Artan, Viktor Torkotiuk, a suggéré que des missions, qui n’ont pas été révélées, sont déjà en cours et « ne seront connues que plus tard ». Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo « Ce n’est ni la première ni la dernière opération des Forces de sécurité et de défense ukrainiennes dans la péninsule de Crimée », a-t-il déclaré. « La plupart d’entre eux ne seront connus que plus tard. Il s’agit d’un travail systématique, planifié et coordonné de toutes les unités impliquées. « L’ennemi ressentira pendant longtemps les conséquences de notre travail. « Par nos actions, nous rappelons constamment aux envahisseurs russes l’inévitabilité de la libération de tous les territoires occupés. » Raid des forces spéciales ukrainiennes en Crimée L’unité des forces spéciales ukrainiennes d’Artan a mené un raid en Crimée aux premières heures de mercredi (Photo : GUR / East2West News)



Une escouade de 16 soldats d’élite a débarqué sur la côte ouest de la Crimée et a été impliquée dans de violents échanges de tirs avec des soldats russes (Photo : GUR / East2West News) Une petite équipe d’officiers du renseignement militaire ukrainien a parcouru 222 milles à travers la mer Noire, depuis Vylkove, sur l’estuaire du Danube, jusqu’en Crimée. La zone, selon le droit international, est en fait un territoire ukrainien, bien qu’elle soit occupée par la Russie. À leur arrivée, ils se sont immédiatement engagés dans un combat intense et un commandant a déclaré : « Les hommes de reconnaissance de l’unité des forces spéciales d’Artan du renseignement de défense ukrainien ont débarqué sur la côte ouest de la péninsule, ainsi qu’à Tendra et Kinburn Spits. « Les hommes des forces spéciales se sont livrés à une bataille acharnée contre les envahisseurs russes dans les territoires occupés, infligeant des pertes importantes à l’ennemi. » La Russie a arrêté l’un des membres de l’équipe de raid, nommé Alexander Lyubos, 46 ans, et présenté à la télévision russe.



Alexander Lyubos, 46 ans, un combattant du renseignement militaire ukrainien, a été capturé par les services de sécurité russes du FSB lors du raid (Photo : East2West News)



Alexander Lyubas a déclaré aux interrogateurs qu’il était un soldat de l’unité 0336 et que leur mission était de planter le drapeau ukrainien (Photo : Zvezdanews / East2West News) Les mains liées dans le dos, il a déclaré sur une chaîne du ministère russe de la Défense qu’il était un soldat de l’unité 0336 de la Direction générale du renseignement de défense de l’Ukraine. Plus: Tendance

Interrogé par ses ravisseurs, il a déclaré que le but de la mission était de planter un drapeau ukrainien sur la Crimée. « Au retour d’une mission de combat en Crimée, les soldats d’Artan ont également combattu en mer », a ajouté un commandant ukrainien. « L’ennemi a tenté de poursuivre les forces spéciales à bord de patrouilleurs rapides avec un appui aérien. » Les forces ukrainiennes se sont filmées tenant le drapeau national, prétendument debout sur les côtes de Crimée (Photo : GUR / East2West News)



L’unité ukrainienne a parcouru 222 milles à travers la mer Noire pour attaquer la Crimée (Photo : GUR / East2West News) Le porte-parole des renseignements militaires de Kiev, Andrey Yusov, a déclaré : « Il y a eu une bataille avec les envahisseurs russes. « Parmi les envahisseurs, il y a eu de nombreux morts et blessés » [Russian] personnel. «Malheureusement, parmi les défenseurs ukrainiens, les pertes ne sont pas encore comparables à celles des Russes. Une opération spéciale visant à désoccuper la Crimée se poursuit. « Nous appelons tous les habitants de la péninsule à attendre et à aider par tous les moyens possibles les forces de défense lors de la restitution des territoires ukrainiens. »



L’Ukraine affirme avoir infligé de « lourdes pertes » à la Russie – et également perdu des hommes dans le combat (Photo : GUR / East2West News)



Les troupes ont utilisé des jet skis et un hors-bord pour effectuer le voyage (Photo : GUR / East2West News) La Russie a affirmé avoir « repoussé » le raid et « liquidé » l’équipe de « sabotage » et un communiqué du FSB a déclaré : « L’un des saboteurs a été capturé. « Un interrogatoire a révélé que le groupe subversif envisageait de prendre des photos et des vidéos de ses membres devant le drapeau ukrainien en toile de fond sur le territoire de la République de Crimée. » Le chef de la Crimée nommé par Poutine, Sergueï Aksyonov, a affirmé qu’un corps en combinaison de plongée avait été retrouvé avec deux blessures par balle. Il a déclaré qu’il était « mort dans une fusillade avec des gardes-frontières russes ». Dans la région de Kharkiv, la Russie a mené cette semaine une attaque de missile choquante qui a touché un café et un magasin, tuant au moins 52 civils, dont un garçon de six ans. Vendredi, des images horribles ont émergé d’un garçon de 10 ans vêtu d’un pyjama retiré des décombres de ce qui restait de sa maison après que la frappe ait frappé le village de Hroza. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

