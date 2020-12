Dans le passé, « si jamais le gouvernement tentait d’intervenir auprès de Danab pour des absurdités politiques, les Américains étaient ceux qui disaient: » Hé, arrêtez ça « , a déclaré Ahmed Abdullahi Sheikh, commandant en chef de Danab de 2016 à 2019. à laquelle les Américains se sont engagés lorsqu’ils ont commencé à nous former, que nous serions apolitiques. Sans cela, notre mécanisme de défense contre notre propre gouvernement n’existe pas. «

Sheikh et d’autres responsables ont souligné que si aucune ingérence politique à grande échelle dans la force de 1 150 membres n’a encore lieu, les conditions sont réunies.

Un officier du Danab de la ville de Galkayo, dans le centre de la Somalie, a déclaré qu’il s’inquiétait chaque jour de la réputation de ses camarades comme apolitiques depuis l’annonce du départ des Américains.

«Ma plus grande peur est la perte de cette réputation, de cet élan. La confiance que les gens ont en nous que nous nous battons pour notre pays et non pour un politicien est notre plus grande force. Ce ne serait rien de moins qu’une catastrophe », a-t-il déclaré, sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. « Je ne fais pas confiance à nos politiciens, comme la plupart des gens en Somalie. »

Le ministre somalien de la Défense Hassan Hussein Haji n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires. Lieutenant Cmdr. Christina Gibson, porte-parole du Commandement américain pour l’Afrique, a déclaré que l’armée américaine «entretient des relations importantes avec [Danab], « Mais que » des plans de formation spécifiques sont encore en cours d’élaboration et de perfectionnement. «

La population somalienne, bien que ethniquement homogène, est divisée en clans qui, souvent violemment, se disputent le pouvoir politique. À l’approche des élections, les querelles se sont intensifiées et le président Mohamed Abdullahi Mohamed « Farmaajo » est accusé d’avoir remplacé des fonctionnaires, allant de son premier ministre aux administrateurs électoraux, afin de renforcer ses chances de réélection. Un deuxième officier de Danab s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré qu’il craignait que ses supérieurs ne soient les prochains.

Dans l’année depuis que Sheikh a été démis de ses fonctions de chef de Danab, trois autres sont passés par là, bien qu’il ait déclaré que cela était dû à une combinaison de facteurs politiques et opérationnels.

Danab a eu plus de succès que les autres unités militaires somaliennes dans la lutte contre al-Shabab grâce à une formation et un équipement bien meilleurs, mais il est nettement surpassé par al-Shabab, qui, selon les experts, compte jusqu’à 10000 combattants actifs et un réseau beaucoup plus large d’informateurs et partisans.

La Somalie continue de résister chaque année à des milliers d’attaques d’Al-Shabab, grandes et petites. Alors que l’armée américaine a intensifié une campagne de drones ces dernières années – qui, selon elle, se poursuivra malgré le « repositionnement » des troupes vers le Kenya et Djibouti voisins et les allégations selon lesquelles la campagne aurait tué des dizaines de civils, Al-Shabab contrôle toujours la majorité des Somalie rurale. intérieur et exécute une vaste raquette fiscale qui le maintient bien financé.

«Le moment du retrait américain de Danab est tout simplement horrible», a déclaré Hussein Sheikh-Ali, ancien conseiller à la sécurité du président de la Somalie et président de l’Institut Hiraal, un groupe de réflexion. Les États-Unis et la Somalie traversent des périodes de transition similaires avec des élections contestées et des allégations d’illégalité au plus haut niveau. À tout le moins, ce mouvement sème le chaos – et nous étions déjà dans l’anarchie. «

Un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Défense publié en novembre a révélé qu’al-Shabab est resté intact et capable malgré les opérations américaines, et que l’armée somalienne – à l’exception de Danab – ne s’est pas activement opposée à ses opérations.

Malgré de nombreuses années de pressions antiterroristes soutenues somaliennes, américaines et internationales, la menace terroriste en Afrique de l’Est reste intacte: al-Shabaab maintient la liberté de mouvement dans de nombreuses régions du sud de la Somalie et a démontré sa capacité et son intention d’attaquer à l’extérieur du pays, y compris en ciblant les intérêts américains, » trouvé le rapport.

Le 18 décembre, al-Shabab a revendiqué une attaque à Galkayo qui a tué trois officiers supérieurs, dont le major Mukhtar Abdi Aden, le commandant régional du Danab. L’attaque a eu lieu dans un stade où l’actuel Premier ministre, récemment nommé par le président, se présenterait pour un rassemblement de campagne. La présence du commandant là-bas a soulevé la question de savoir si le Danab était déjà utilisé comme outil politique.

« Leur présence aux événements est la façon dont le gouvernement projette le pouvoir – cela intimide tout le monde, et les gens pensent que Danab est du côté du gouvernement », a déclaré Sheikh-Ali. « Sous les yeux des Américains, vous ne les verriez que participer à des opérations de lutte contre le terrorisme. »

La directive de l’administration Trump a fixé comme objectif le retrait des troupes de Somalie au moment où Trump quittera ses fonctions le 20 janvier. L’armée américaine a baptisé son repositionnement Opération Octave Quartz et a déployé de nombreux navires de combat, y compris un porte-avions pour soutenir la mission.

Le haut responsable de l’armée américaine au Commandement de l’Afrique s’est opposé à l’idée que le repositionnement des troupes placerait les forces somaliennes à l’arrière.

«Pour être clair, les États-Unis ne se retirent pas ou ne se retirent pas de l’Afrique de l’Est. Nous restons déterminés à aider nos partenaires africains à bâtir un avenir plus sûr », a déclaré le général Stephen Townsend dans un communiqué. déclaration. « Nous continuons également de pouvoir frapper Al-Shabaab à l’heure et à l’endroit de notre choix – ils ne devraient pas nous mettre à l’épreuve. »

Un plan élaboré en 2017 par les États-Unis et d’autres pays ayant une présence militaire en Somalie visait à permettre aux forces de sécurité somaliennes d’opérer sans aide extérieure l’année prochaine, un objectif que beaucoup avaient reconnu comme irréalisable avant même que la décide de mettre fin à toute formation dans le pays par les Américains.

Plus de 19 000 soldats de la paix de l’Union africaine de quelques pays du continent sont toujours en Somalie, et la Turquie forme environ 10 000 soldats réguliers et petits contingents de forces spéciales. L’Union européenne et le Qatar fournissent également des millions de dollars d’aide.

La nouvelle administration Biden à Washington n’a fait aucun commentaire public sur le fait qu’elle déploierait des troupes américaines du Kenya et de Djibouti en Somalie, bien que les experts régionaux de la sécurité aient déclaré que ce ne serait pas particulièrement difficile étant donné l’infrastructure que l’armée américaine a construite. années là-bas.

Cependant, Biden a fait des promesses de campagne pour mettre fin aux «guerres éternelles» américaines, dont la Somalie, bien que moins mentionnée que l’Irak ou l’Afghanistan, a été un exemple durable. Le retrait, mais uniquement vers les pays voisins, serait conforme à cette tendance, bien que Sheikh-Ali et d’autres experts aient déploré le moment délicat.