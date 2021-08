Les forces spéciales britanniques prévoient une «mission de chasse à l’homme tuer ou capturer» contre les terroristes soutenus par l’Iran derrière l’attaque d’un pétrolier

Les forces spéciales britanniques prévoient une mission de chasse à l’homme « tuer ou capturer » contre les terroristes soutenus par l’Iran qui ont attaqué un pétrolier exploité par Israël.

La frappe de drones sur le MV Mercer Street a tué un garde de sécurité britannique et un soldat roumain, laissant le Royaume-Uni et ses alliés réfléchir à des représailles.

Le pétrolier Mercer Street qui a été attaqué au large d’Oman Crédit : AP

Un énorme trou dans le pont de ce que l’on pense être le pétrolier Mercer Street

L’attaque « scandaleuse » et « délibérée » du navire, qui est liée à un milliardaire israélien, s’est produite au large d’Oman dans la mer d’Oman.

Boris Johnson a déclaré hier soir qu’il travaillait avec les États-Unis et Israël sur la manière de réagir.

Et le gouvernement britannique se préparerait maintenant à une frappe militaire contre la milice de Téhéran au Moyen-Orient.

Une équipe des forces spéciales, comprenant des spécialistes du SAS et des commandos du Special Boat Service, s’est envolée pour rejoindre le pétrolier sinistré et prendre en charge l’enquête.

La mission «tuer ou capturer» pourrait impliquer plusieurs dizaines de membres des forces spéciales britanniques les plus élitistes et des membres des Paras, rapporte The Mirror.

Des spécialistes de la guerre électronique équipés pour écouter les communications et une équipe d’avions sans pilote des forces britanniques seraient également prêts à agir.

Des sources gouvernementales ont précédemment déclaré qu’une « gamme d’options » était en cours d’élaboration pour les représailles après l’attaque de jeudi.

‘ATTAQUE CALLOUSE’

Une source de haut niveau de la défense a déclaré que le plus probable serait dans le cyberespace, avertissant que « personne ne le verra ici, mais ils ne douteront pas que vous ne pouvez pas tuer un Britannique sans contrôle ».

Un initié du ministère des Affaires étrangères a ajouté: « Un ressortissant britannique a été tué et nous devons préciser qu’il y a certaines lignes qui ne peuvent pas être franchies. »

Une source a déclaré qu’ils ne pensaient pas que le Britannique anonyme avait été délibérément pris pour cible.

Mais le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a accusé l’Iran d’une attaque de drone « délibérée et impitoyable ».

Il a déclaré : « Le Royaume-Uni condamne l’attaque illégale et cruelle commise contre un navire marchand au large des côtes d’Oman, qui a tué un Britannique et un Roumain.

« Nos pensées vont aux amis et à la famille des personnes tuées dans l’incident.

« Nous pensons que cette attaque était délibérée, ciblée et une violation flagrante du droit international par l’Iran.

« Le Royaume-Uni travaille avec nos partenaires internationaux sur une réponse concertée à cette attaque inacceptable. »

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré plus tard qu’il envisageait « les prochaines étapes » avec le Royaume-Uni, avertissant qu' »une réponse appropriée est à venir ».

L’ambassadeur d’Iran au Royaume-Uni a été convoqué pour un déguisement à Londres, mais des initiés ont déclaré que la réponse du régime était « toute de la fumée et des miroirs ».

Le ministre du Moyen-Orient James Cleverly a déclaré au diplomate iranien que Téhéran devait « cesser immédiatement les actions qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales ».

Le Premier ministre a déclaré que l’Iran devrait « faire face aux conséquences de ce qu’il a fait » et l’a appelé à « respecter les libertés de navigation ».

Le président du Commons Defense Select Committee, Tobias Ellwood, a déclaré que l’attaque « exige une réponse proportionnée ».

« Pendant trop longtemps, l’Occident a laissé l’ingérence de l’Iran à travers le Moyen-Orient sans contrôle », a-t-il déclaré.

« Cette dernière frappe de drone en haute mer, qui a tué un Britannique, exige absolument une réponse proportionnée du Royaume-Uni, de concert avec nos alliés. »

La rue Mercer est gérée par Zodiac Maritime, basée à Londres, qui fait partie du groupe Zodiac du milliardaire israélien Eyal Ofer.