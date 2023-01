Les forces spéciales américaines tuent un haut responsable de l’Etat islamique en opération dans le nord de la Somalie

Les forces d’opérations spéciales américaines ont tué un haut responsable du groupe Etat islamique et 10 autres extrémistes dans le nord de la Somalie, a annoncé jeudi l’administration Biden.

L’opération menée mercredi visait Bilal al-Sudani, l’un des principaux facilitateurs financiers de l’Etat islamique, dans un complexe de grottes montagneuses.

“Cette action rend les États-Unis et leurs partenaires plus sûrs et plus sécurisés, et elle reflète notre engagement inébranlable à protéger les Américains contre la menace du terrorisme chez eux et à l’étranger”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dans un communiqué.

Le président américain Joe Biden a été informé la semaine dernière de la mission proposée, qui s’est réunie après des mois de planification. Il a donné son approbation finale pour mener à bien l’opération cette semaine suite à la recommandation d’Austin et du président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, selon deux hauts responsables de l’administration Biden qui ont informé les journalistes de l’opération à condition de anonymat.

Al-Sudani, qui est sur le radar des responsables du renseignement américain depuis des années, a joué un rôle clé en aidant à financer les opérations de l’Etat islamique en Afrique ainsi que la branche de l’Etat islamique opérant en Afghanistan, a déclaré Austin.

Le département du Trésor américain a allégué l’année dernière qu’al-Sudani avait travaillé en étroite collaboration avec un autre membre présumé de l’Etat islamique, qui avait recruté de jeunes hommes en Afrique du Sud et les avait envoyés dans un camp d’entraînement aux armes.

Cet agent, qui contrôlait deux mosquées en Afrique du Sud, a utilisé sa position pour extorquer de l’argent aux membres des mosquées. Al-Sudani le considérait comme un partisan de confiance qui pourrait aider les partisans de l’Etat islamique en Afrique du Sud à mieux s’organiser et à recruter de nouveaux membres, selon le Trésor.

Capture pas “réalisable”

Aucun civil n’a été blessé ou tué lors de l’opération, ont déclaré des responsables du Pentagone. Un Américain impliqué dans l’opération a été mordu par un chien militaire, mais n’a pas été grièvement blessé, selon un responsable de l’administration.

Les responsables américains ont fourni peu de détails sur la manière dont l’opération a été menée ou sur les circonstances entourant le meurtre d’al-Sudani. Un responsable a déclaré que les forces américaines avaient l’intention de capturer al-Sudani, mais cela ne s’est pas avéré “réalisable” au fur et à mesure de l’opération.

L’opération intervient quelques jours après que le Commandement de l’Afrique a annoncé avoir mené une frappe d’autodéfense collective au nord-est de Mogadiscio, la capitale, près de Galcad. Lors de cet incident, les forces de l’Armée nationale somalienne ont été engagées dans de violents combats à la suite d’une attaque prolongée et intense par plus de 100 combattants d’al-Shabaab.

Les États-Unis ont estimé qu’environ 30 combattants d’al-Shabaab ont été tués dans cette opération.

L’offensive des forces somaliennes contre al-Shabaab a été décrite comme la plus importante depuis plus d’une décennie.

Al-Shabaab détient une empreinte beaucoup plus importante en Somalie que l’EIIL.