Les forces spéciales américaines seront testées antidrogue après le décès d’une recrue — RT World News

Les Navy SEAL seront soumis à un contrôle aléatoire pour détecter les substances améliorant les performances

Les Navy SEAL et les équipages des bateaux qui les soutiennent seront soumis à des tests aléatoires de détection de stéroïdes, d’hormones de croissance humaine et d’autres médicaments améliorant les performances dans le cadre d’un nouveau programme adopté à la suite du décès, l’année dernière, d’une recrue soupçonnée d’utiliser de tels produits. substances lors de la formation « Hell Week ».

Le commandement de la guerre spéciale navale (NSW) a annoncé vendredi un nouveau mandat de dépistage, précisant que le dépistage supplémentaire des drogues débutera le 1er novembre. Le programme étendra les tests d’analyse d’urine déjà effectués pour des drogues illicites telles que les opiacés et les méthamphétamines.

« Mon intention est de garantir que chaque coéquipier de NSW fonctionne à son meilleur tout en préservant les normes d’excellence distinguées qui définissent NSW », » a déclaré le contre-amiral Keith Davids dans un communiqué. Au moins 15 % des militaires de chaque unité devront être testés chaque mois, et les commandants seront autorisés à imposer des tests inopinés à toutes leurs troupes en même temps.















Ceux qui utilisent des PED peuvent être renvoyés de la Marine. Le NSW Command compte environ 9 000 militaires, dont tous les Navy SEAL.

Cette annonce marque la dernière réforme adoptée par les forces spéciales navales depuis le décès en février 2022 de la recrue Kyle Mullen, victime d’un arrêt cardiaque quelques heures après avoir terminé la partie la plus épuisante du cours de qualification SEAL. L’enquête sur sa mort a révélé que lui et d’autres recrues utilisaient des PED tels que la testostérone et l’hormone de croissance humaine. Il a été constaté que le cœur de Mullen pesait le double du poids d’un cœur masculin moyen.















Davids, le commandant de NSW, a qualifié la nouvelle initiative de tests de « engagement inébranlable envers la santé, la sécurité et la préparation opérationnelle de chaque membre de la communauté de Nouvelle-Galles du Sud. » Il a ajouté que sans surveillance médicale appropriée, l’utilisation illicite de PED peut entraîner des blessures, des problèmes de santé à long terme, voire la mort.

Des tests seront requis non seulement pour les SEAL et les candidats en formation, mais aussi pour tous les membres des forces spéciales navales. Les militaires ont déclaré au New York Times que de nombreux marins ont utilisé les PED pour obtenir un avantage dans le cours de sélection extrêmement exigeant des SEAL, et que le dopage reste répandu même après que les candidats retenus ont rejoint leurs équipes SEAL.