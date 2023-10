Les forces soutenues par l’Iran au Moyen-Orient ont attaqué des positions américaines et alliées au moins 23 fois au cours des deux dernières semaines, a déclaré lundi le Pentagone, ajoutant qu’une réponse militaire américaine se produira “au moment et à l’endroit de notre choix, et nous” Je vais continuer à le faire.”

Depuis le 17 octobre, à la suite de la guerre du Hamas contre Israël, les forces terroristes iraniennes ont lancé 14 attaques contre des actifs américains en Irak et neuf en Syrie « au moyen d’un mélange de drones d’attaque à sens unique et de roquettes », a déclaré aux journalistes un haut responsable du ministère de la Défense. lors d’un point de presse.

L’armée américaine a répondu jeudi dernier à ces frappes en bombardant les positions iraniennes en Syrie, et les forces américaines continueront de cibler à volonté les groupes mandatés par Téhéran, a déclaré le responsable. L’Iran, estime le Pentagone, cible les forces américaines, menaçant d’entraîner les États-Unis dans une guerre régionale plus vaste.

“Il s’agit de l’Iran et du [Islamic Revolutionary Guard Corps]”, qui utilisent des infrastructures, des militants et des mandataires sur le terrain à travers le Moyen-Orient pour inclure à la fois l’Irak et la Syrie”, a déclaré le responsable du ministère de la Défense, s’exprimant uniquement en arrière-plan. “Nous nous réservons le droit de répondre au moment et au lieu de notre choix. , et nous allons continuer à le faire.”

“Laissez-moi être clair”, a ajouté le responsable : “Nous allons continuer à réagir lorsque le président décidera que cela est nécessaire pour la protection des forces américaines”.

Dans les semaines qui ont suivi le lancement d’une attaque sans précédent contre Israël par le groupe terroriste Hamas, soutenu par l’Iran, tuant plus de 1 400 personnes, les alliés de Téhéran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen ont intensifié leurs activités terroristes. Ces activités inclure des tirs de roquettes et des bombardements sur Israël depuis des zones de Syrie et du Liban, où sont stationnées les forces du Hezbollah.

Les actifs iraniens en Irak ont ​​également intensifié leurs frappes contre les forces américaines dans le pays, ce qui a entraîné la réponse militaire des États-Unis la semaine dernière.

Le Pentagone a également déclaré que les militants du Hamas utilisaient des hôpitaux et d’autres structures civiles pour mener leurs opérations terroristes contre Israël.

L’incursion de l’armée israélienne dans les zones civiles de la bande de Gaza a alimenté les accusations selon lesquelles le pays ciblerait intentionnellement des innocents, affirmations qui ont été amplifiées par des législateurs américains anti-israéliens tels que les représentants Rashida Tlaib (démocrate, Michigan) et Ilhan Omar ( D., Minnesota).

Le Pentagone affirme cependant avoir constaté que le Hamas utilise des structures civiles comme centres de commandement.

“Ce que je dirais à propos du Hamas, c’est [its] “Il existe de nombreuses informations publiques sur la manière dont le Hamas utilise des civils comme boucliers humains et des structures civiles pour cacher et obscurcir les tunnels, comme ainsi que des armes. »

Cela inclut « l’utilisation par le Hamas des hôpitaux pour mettre en place des infrastructures de commandement et de contrôle ou d’autres armes pouvant être utilisées contre des civils israéliens ».

Lundi après-midi, le Pentagone a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faciliter les “départs assistés par l’armée” pour les citoyens américains bloqués dans la région.