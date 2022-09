Les forces soutenues par les États-Unis en Syrie déjouent un attentat suicide “massif” dans un camp de réfugiés

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les forces soutenues par les États-Unis ont déjoué jeudi ce qui aurait été un attentat-suicide “massif” contre un camp de “personnes déplacées” en Syrie.

Les Forces démocratiques syriennes ont arrêté deux véhicules remplis de terroristes de l’Etat islamique munis d’explosifs dans l’intention de se faire exploser à l’intérieur du camp de réfugiés d’al-Hol, selon le CENTCOM américain.

Le premier véhicule a explosé prématurément à environ 12 miles à l’extérieur du camp, et les forces des FDS se sont rapidement rapprochées et ont arrêté le deuxième véhicule.

“Deux hommes sont sortis du deuxième véhicule portant des gilets suicides. L’un a fait exploser son gilet. Les Forces démocratiques syriennes ont tiré et tué le deuxième homme. Le deuxième véhicule était chargé d’au moins 50 kilogrammes d’explosifs”, a annoncé le CENTCOM dans un communiqué.

LA MARINE EMPÊCHE L’IRAN DE NOUS PRENDRE UN DRONE MILITAIRE DANS LE GOLFE PERSIQUE

ANNIVERSAIRE DES TALIBAN : LA PRISE DE KABOUL QUE LE PRÉSIDENT BIDEN N’A JAMAIS VU VENIR

“En prenant des mesures immédiates et en faisant preuve de mépris pour leur propre sécurité, les Forces démocratiques syriennes ont démontré leur professionnalisme et leur engagement à créer et à maintenir une région sûre et prospère pour les personnes qui en font leur foyer. La réponse de nos forces partenaires met en évidence non seulement dévouement envers leur peuple, mais aussi leur ténacité et leur engagement dans la défaite durable de l’Etat islamique », poursuit le communiqué.

Le CENTCOM affirme qu’aucun membre des FDS n’a été blessé lors de l’opération.

L’incident survient des semaines après que les FDS ont rassemblé des dizaines de terroristes de l’Etat islamique travaillant depuis l’intérieur du camp d’al-Hol début septembre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS