Les forces soutenues par les États-Unis en Syrie arrêtent des dizaines de terroristes de l’EIIS cachés dans un camp de réfugiés

Les Forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis, ont arrêté des dizaines de terroristes de l’EIIS cachés dans le camp de réfugiés d’al-Hol, a annoncé mercredi le Pentagone.

Les FDS ont procédé à des arrestations lors d’une série d’opérations dans tout le camp, dissolvant un réseau de terroristes opérant là-bas et ailleurs en Syrie. Les terroristes de l’Etat islamique ont attaqué des cibles américaines et alliées ces dernières semaines.

“Cette opération rendra le camp plus sûr pour les résidents qui restent ou souhaitent retourner dans leur pays d’origine, mais qui ne peuvent pas le faire”, a déclaré le directeur des communications du CENTCOM, le colonel Joe Buccino, dans un communiqué.

« Les FDS poursuivront leurs efforts pour éliminer la menace de l’EI, mais il reste essentiel que la communauté internationale soutienne cet effort par le rapatriement », a-t-il ajouté.

Les arrestations interviennent des semaines après que des drones ont lancé des explosifs sur une base américaine dans le sud de la Syrie en août.

Cependant, les forces américaines et alliées présentes dans l’enceinte d’al-Tanf n’ont subi aucun blessé ni dommage lors de l’attaque. Les troupes stationnées à la base ont abattu l’un des drones avant qu’il ne puisse entrer dans l’enceinte. Un autre a volé à l’intérieur d’un bâtiment et a explosé mais n’a fait aucun blessé.

La garnison américaine d’al-Tanf effectue de fréquentes patrouilles aux côtés des forces de la coalition contre les militants de l’État islamique.

Les États-Unis ont ensuite mené des frappes aériennes de représailles contre des cibles extrémistes en réponse à l’attaque.

“Les frappes d’aujourd’hui étaient nécessaires pour protéger et défendre le personnel américain. Les États-Unis ont pris des mesures proportionnées et délibérées destinées à limiter le risque d’escalade et à minimiser le risque de pertes”, a déclaré Buccino dans un communiqué à l’époque.