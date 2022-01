Les forces soutenues par les États-Unis affrontent des combattants de l’EI dans une prison syrienne

HASAKA, Syrie – Les forces d’une milice dirigée par des Kurdes sur les toits ont échangé des tirs avec des dizaines de combattants de l’État islamique toujours enfermés dans une prison assiégée du nord-est de la Syrie jeudi, malgré les affirmations de la milice soutenue par les États-Unis un jour plus tôt qu’elle avait retrouvé plein contrôle de l’ensemble du complexe.

Diego Ibarra Sanchez pour le New York Times

L’attaque de la prison a été la preuve la plus flagrante à ce jour d’une résurgence de l’Etat islamique dans certaines parties de la Syrie et de l’Irak, trois ans après que le groupe a perdu le dernier pied territorial dans son soi-disant califat sur une vaste étendue des deux pays. Les extrémistes ont également monté une série d’attaques contre les forces militaires en Irak voisin ces derniers mois.

Le combat dans la prison a entraîné l’armée américaine dans la mêlée pour soutenir les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, ou SDF, fournissant des frappes aériennes, des renseignements et des véhicules blindés pour boucler la prison. Il s’agissait de la confrontation la plus large entre les forces américaines et l’Etat islamique depuis la fin du califat.

Les combats faisaient également rage dans les zones environnantes à proximité du complexe pénitentiaire.

À un rond-point à quelques centaines de mètres du complexe pénitentiaire du centre de Hasaka, une équipe du New York Times s’est mise à l’abri avec un groupe de journalistes locaux et de civils pris au milieu alors que les forces dirigées par les Kurdes échangeaient des tirs avec des hommes armés de l’EI qui avaient ouvert le feu d’une rue près de la prison.