Les forces saoudiennes ont tué des centaines d’Éthiopiens à la frontière du Yémen, selon un rapport

Les forces de sécurité saoudiennes ont tué des centaines de migrants et de demandeurs d’asile éthiopiens qui tentaient de traverser la frontière du pays avec le Yémen, a déclaré Human Rights Watch, tirant sur des personnes à bout portant et tirant des armes explosives sur des groupes dans les montagnes, ce qui pourrait constituer des crimes contre l’humanité. Dans un rapport publié lundi, l’organisation de défense des droits de l’homme basée à New York a détaillé un schéma de meurtres qui, selon elle, était généralisé et systématique, sur la base d’entretiens avec des témoins et d’une analyse de photos, de vidéos et d’images satellite remontant à 2021.

« S’ils étaient commis dans le cadre d’une politique du gouvernement saoudien visant à assassiner des migrants, ces meurtres seraient un crime contre l’humanité », a déclaré Human Rights Watch.

Le rapport accuse les forces saoudiennes – y compris les gardes-frontières et éventuellement des unités spécialisées – d’avoir tué « des centaines, voire des milliers » d’Éthiopiens ces dernières années tout en soumettant des survivants et des détenus à la torture, au viol et à d’autres traitements inhumains. Le ministère saoudien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire. Human Rights Watch a également déclaré avoir écrit à plusieurs institutions saoudiennes – dont le ministère de l’Intérieur et la Commission des droits de l’homme – mais n’avoir pas reçu de réponse au moment de la publication.

Les frappes aériennes menées par l’Arabie saoudite au Yémen ont été qualifiées de crimes de guerre. Beaucoup comptaient sur le soutien américain.

Les États-Unis considèrent l’Arabie saoudite comme un partenaire stratégique important – et les militaires et le personnel américains ont formé les forces de sécurité saoudiennes, y compris les gardes-frontières, dans le cadre d’une mission d’assistance à la sécurité de longue date là-bas.

Les abus présumés surviennent alors que le Yémen et l’Éthiopie sont tous deux embourbés dans des conflits, des crises prolongées qui ont suscité des migrations depuis la Corne de l’Afrique et la péninsule arabique. En 2020, un violent conflit a éclaté dans la région du Tigré en Éthiopie entre les forces gouvernementales et le Front de libération du peuple du Tigré, un groupe paramilitaire dont l’aile politique dirigeait autrefois le pays.

Les combats ont déclenché une catastrophe humanitaire plus large, y compris un exode, et en 2022, plus de 24 millions de personnes touchées par le conflit, la sécheresse et la faim en Éthiopie ont reçu une aide humanitaire, ont indiqué les Nations Unies.

Human Rights Watch estime désormais que les Éthiopiens – fuyant la guerre, la faim et la persécution – représentent plus de 90 % des migrants voyageant vers l’Arabie saoudite le long de la « Route de l’Est ». C’est un chemin périlleux qui commence dans la Corne de l’Afrique, traverse le golfe d’Aden et serpente à travers le Yémen déchiré par la guerre jusqu’aux montagnes déchiquetées de la province de Jizan en Arabie saoudite.

Environ 750 000 Éthiopiens vivent en Arabie saoudite, et la plupart d’entre eux sont arrivés par des «moyens irréguliers», selon l’Organisation internationale des migrations. L’Arabie saoudite et le mouvement houthi du Yémen, qui contrôle la province septentrionale de Saada près de la frontière saoudienne, sont accusés de détenir des migrants dans de mauvaises conditions et de les exposer à des abus, a déclaré Human Rights Watch.

Des centaines de personnes massacrées en Éthiopie alors même qu’un accord de paix était conclu

Mais c’est dans ce contexte d’instabilité plus large que le groupe de défense des droits affirme avoir documenté la montée de la violence contre les Éthiopiens à la frontière, où les personnes interrogées ont raconté des histoires poignantes de passeurs rapaces, de tas de cadavres et d’attaques dévastatrices au mortier et à la roquette qui ont démembré les migrants. et mourir sur la piste.

« J’ai vu des gens tués d’une manière que je n’aurais jamais imaginée. J’ai vu 30 personnes tuées sur place », a déclaré le rapport citant une jeune fille de 14 ans, Hamdiya. Elle a traversé la frontière avec un groupe de 60 personnes en février, a déclaré Human Rights Watch.

Après le massacre, elle s’est jetée sous un rocher et s’est endormie. «Je pouvais sentir les gens dormir autour de moi», a-t-elle déclaré. « J’ai réalisé que ce que je pensais être des gens qui dormaient autour de moi étaient en fait des cadavres. »

Dans un autre récit, Munira, 20 ans, décrit des scènes d’horreur et de chaos après que les gardes-frontières saoudiens l’ont libérée, ainsi que 19 autres personnes, à la frontière avec le Yémen, pour leur tirer des mortiers quelques minutes plus tard alors qu’ils se reposaient.

« Ils ont tiré sur nous comme la pluie », a déclaré Munira, originaire de la région d’Oromia en Éthiopie. « J’ai vu un gars appeler à l’aide, il a perdu ses deux jambes. Il criait; il disait : ‘Tu me laisses ici ? S’il vous plaît, ne me quittez pas. Nous ne pouvions pas l’aider parce que nous courions pour nos vies.

Les conclusions du rapport sont tirées d’entretiens similaires avec 42 Éthiopiens, soit des migrants ou des demandeurs d’asile qui ont tenté le voyage eux-mêmes, soit des amis et des proches de ceux qui ont tenté de traverser entre mars 2022 et juin 2023. Il comprend également des analyses de plus de 350 photos et vidéos. prises entre 2021 et juillet, ainsi que plus de 100 miles carrés d’images satellite capturées entre février 2022 et juillet 2023.

Le matériel, a déclaré Human Rights Watch, a permis de corroborer les emplacements des postes frontières et des camps de détention, ainsi que la présence de cadavres le long des routes et un nombre croissant de sites d’inhumation de fortune pour les migrants de chaque côté de la frontière.

« Les autorités saoudiennes tuent des centaines de migrants et de demandeurs d’asile dans cette zone frontalière reculée, hors de vue du reste du monde », a déclaré lundi Nadia Hardman, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants à Human Rights Watch, dans un communiqué. Mais, a-t-elle dit, « les gardes-frontières saoudiens savaient ou auraient dû savoir qu’ils tiraient sur des civils non armés ».

Les crimes présumés devraient faire l’objet « d’enquêtes indépendantes et impartiales », a déclaré Human Rights Watch, y compris par les Nations Unies.