Les forces russes victimes d’un “fratricide électronique” quelques jours après avoir attaqué l’Ukraine – nouveau rapport

Au début de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, les forces russes ont utilisé la guerre électronique à bon escient.

Mais cette EW a également interféré avec les opérations russes, aggravant les autres problèmes auxquels ses troupes étaient confrontées.

Ce “fratricide électronique” a forcé les troupes russes à rappeler leur EW, selon les chercheurs.

Dans les premiers jours de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le brouillage russe a perturbé les radars de défense aérienne et les liaisons de communication de l’Ukraine. Le problème pour les forces russes est que leur guerre électronique a également brouillé leurs propres communications.

Ce « fratricide électronique » est devenu si aigu que les troupes russes ont dû cesser de perturber les communications ukrainiennes, selon un étude du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique.

À la fin de la première semaine de l’invasion, les forces terrestres russes incapables de communiquer efficacement « sont devenues une plus grande menace pour l’opération russe que les forces ukrainiennes ». [surface-to-air missile] systèmes, de sorte que leurs moyens de guerre électronique ont commencé à réduire considérablement leurs opérations après les deux premiers jours », indique le rapport RUSI.

Au départ, l’offensive de brouillage de la Russie a été dévastatrice et a validé la stratégie de Moscou. gros investissements dans la guerre électronique. Depuis des années, le Pentagone l’inquiète loin derrière la Russie dans la guerre électronique capacités, ce qui pourrait perturber les vastes réseaux de communication qui permettent à l’armée américaine de se battre de manière coordonnée.

En général, les systèmes de guerre électronique russes “se sont avérés extrêmement efficaces”, a déclaré Nick Reynolds, co-auteur de l’étude RUSI, à Insider, et l’assaut initial de la Russie en Ukraine a semblé confirmer les craintes du Pentagone.

“Au cours de la première semaine de l’invasion, la guerre électronique russe utilisant des équipements de brouillage et des leurres aériens E-96M a été très efficace pour perturber” les systèmes de défense aérienne basés au sol de l’Ukraine, indique le rapport RUSI.

Le brouillage russe a gravement perturbé les batteries ukrainiennes de missiles sol-air S-300 et SA-11 au nord de Kyiv. La Russie a également lancé de vastes frappes balistiques et de missiles de croisière sur les radars à longue portée et les batteries antiaériennes de l’Ukraine.

L’effet combiné a été que les défenses aériennes au sol de l’Ukraine ont été si durement touchées que sa flotte de chasseurs MiG-29 et Su-27, largement dépassée en nombre, a dû assumer la responsabilité principale de la protection du ciel du pays.

Mais alors que l’avancée de la Russie commençait à s’enliser, les troupes russes ont découvert qu’elles n’avaient “pas de plan de communication cohérent”, selon le rapport de la RUSI.

Les unités russes manquaient d’opérateurs radio formés et de clés de cryptage pour déchiffrer les communications codées. Certaines radios avaient des composants bon marché fabriqués en Chine qui les rendaient vulnérables au brouillage ukrainien. Les unités mobiles de défense aérienne russes – censées suivre les colonnes blindées – ont également été gênées par de mauvaises communications.

Le résultat fut que l’offensive électronique de la Russie explosa.

“Les capacités de guerre électronique qui avaient été initialement très efficaces pour dégrader les systèmes SAM ukrainiens causaient également de graves problèmes de fratricide électronique et aggravaient ainsi une panne de communication de plus en plus critique entre les éléments des forces terrestres russes”, indique le rapport RUSI.

Sans surprise, la Russie a réduit la guerre électronique après les deux premiers jours de la guerre. “Cela a permis aux systèmes SAM ukrainiens nouvellement déplacés de retrouver une grande partie de leur efficacité, bien qu’il ait fallu du temps pour réparer ou s’adapter à une grande partie des dommages causés aux systèmes radar clés pour l’alerte précoce et le guidage des missiles à longue portée”, indique le rapport.

“Au cours de la première semaine de mars, cependant, les SAM ukrainiens ont commencé à infliger des pertes importantes aux sorties d’attaque russes”, ajoute le rapport.

Néanmoins, l’échec ultime de la campagne de brouillage de la Russie n’était pas la qualité technique des brouilleurs russes. L’offensive électronique de Moscou a fait long feu pour les mêmes raisons que l’offensive terrestre s’est enlisée.

Une mauvaise planification, un manque de coordination et une indifférence générale des commandants russes à l’égard de la précision des détails ont condamné ce que beaucoup pensaient être une avancée facile sur Kyiv.

Étrangement, malgré des capacités EW par ailleurs impressionnantes, la sécurité des communications russes a également été atroce, y compris des cas de soldats russes utilisant téléphones portables non cryptés pour les communications sur le champ de bataille, permettant le renseignement ukrainien et puissances étrangères pour écouter.

Le rôle du brouillage en Ukraine reflète l’importance croissante du spectre électromagnétique pour les conflits modernes. L’utilisation de signaux radio, de détection infrarouge et de radar pour suivre les ennemis et communiquer avec les forces amies est essentielle pour guerre interarmes.

Le brouillage lui-même fait partie de la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombardiers alliés et les défenses aériennes allemandes ont mené un jeu du chat et de la souris destructeur sur l’Europe.

Dans les années 1940, les brouilleurs manuels et les paillettes – des bandes d’aluminium qui réfléchissent les ondes radar comme un véritable avion – pouvaient perturber et leurrer la radio et le radar.

Les systèmes d’aujourd’hui sont plus sophistiqués. Technologie “furtive” rend les avions plus difficiles à trouvermonté sur avion gousses automatiquement détecter et brouiller les radars ennemis, et les radars sont conçus pour changer de fréquence afin d’éviter le brouillage.

Mais les événements en Ukraine montrent que même une GE très efficace n’est pas infaillible – le jeu du mouvement électronique et du contre-mouvement continuera.

Michael Peck est un écrivain spécialisé dans la défense dont les travaux ont été publiés dans Forbes, Defense News, le magazine Foreign Policy et d’autres publications. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques. Suivez-le sur Twitter et LinkedIn.