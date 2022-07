Les forces russes sont au point mort avec l’aide de l’US HIMARS, selon un responsable de la défense ukrainien, les soldats sont toujours sous le feu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les troupes ukrainiennes voient enfin un coup de pouce à leur effort de guerre alors que l’impact des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fournis par les États-Unis a réussi à bloquer les forces russes sur les lignes de front, a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, à Fox News Digital.

“Ils n’ont progressé nulle part au cours des deux dernières semaines”, a déclaré Sak dans une interview exclusive. “Leur offensive est à peu près au point mort pour le moment. La conclusion est qu’ils ne sont pas capables de battre les forces armées ukrainiennes dans la guerre conventionnelle.”

La Russie a fortement dépendu des frappes d’artillerie tout au long de la guerre, mais les capacités bloquées de Moscou à faire avancer les forces terrestres ont incité à s’appuyer davantage sur les frappes de missiles dans les zones civiles.

“Nous avons réussi à les ralentir sur la ligne de front, nous avons réussi à stabiliser la ligne de front. Mais en même temps, ils tirent toujours des missiles sur des villes à travers l’Ukraine”, a expliqué le responsable de la défense. “C’est pourquoi ils recourent à la tactique de la terreur.”

Cependant, Sak a déclaré que la forte dépendance de Moscou à l’artillerie et son incapacité à faire progresser efficacement les forces terrestres ont donné à Kyiv une stratégie opérationnelle efficace pour repousser les troupes russes.

Le HIMARS est devenu le chef de file de la posture défensive de l’Ukraine car il a permis aux forces ukrainiennes de frapper la Russie là où elle fait le plus mal – ses dépôts de munitions à l’est et au sud.

Le M142 HIMARS s’est avéré particulièrement efficace compte tenu de sa portée d’environ 50 milles.

Le système de missile serait plus efficace que l’artillerie précédente déployé en Ukraine, et comme il s’agit essentiellement d’un système de fusée monté à l’arrière d’un camion, sa grande mobilité le rend plus difficile pour les forces opposées cibler.

Les États-Unis se sont jusqu’à présent engagés à envoyer au moins 20 HIMARS à Kyiv.

“Nous sommes très reconnaissants au gouvernement américain envers le peuple américain pour son soutien sans précédent. Je vous le dis sincèrement du fond de mon cœur”, a déclaré Sak. “Les petits enfants en Ukraine, sans exception, connaissent maintenant le mot HIMARS.

“Ils commenceront à appeler leurs chatons et chiots HIMARS”, a-t-il ajouté, rappelant brutalement à quel point chaque Ukrainien a été affecté par la guerre.

Cependant, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que ses forces avaient besoin d’au moins 50 systèmes comme le HIMARS pour “retenir” les forces russes et d’au moins 100 systèmes “pour une contre-offensive efficace”.

Les responsables américains de la défense ont estimé que la Russie avait déployé 85% de sa force de combat, mais même avec l’aide militaire fournie par les États-Unis et d’autres pays occidentaux, Sak a averti que l’Ukraine manquait toujours de ce dont elle avait besoin pour se battre efficacement.

“Les forces armées ukrainiennes sont en infériorité numérique et en armement”, a-t-il déclaré. “Nous avons encore besoin de plus car la ligne de front s’étend sur plus de 2 500 km (1 500 miles). C’est énorme.

“C’est une distance entre Varsovie en Pologne et Barcelone en Espagne. C’est une distance qui équivaut presque à la longueur de la frontière américano-mexicaine”, a-t-il expliqué pour le contexte.

Sak a fait valoir que l’Ukraine avait besoin de capacités de missiles à plus longue portée, comme le système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) qui a une portée d’environ 185 milles.

La portée de tir plus longue permettrait aux forces ukrainiennes de lancer plus efficacement des contre-offensives contre la Russie.

Cependant, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré vendredi au Forum sur la sécurité d’Aspen que le président Biden n’était pas encore prêt à fournir à l’Ukraine certains systèmes de missiles.

“L’un d’eux sont les missiles à longue portée, ATACMS, qui ont une portée de 300 km”, a expliqué Sullivan.

“Il pense que si l’objectif clé des États-Unis est de faire le nécessaire pour soutenir et défendre l’Ukraine, un autre objectif clé est de s’assurer que nous ne nous retrouvons pas dans une situation où nous nous dirigeons vers un tiers monde. Guerre”, a-t-il ajouté.

Cependant, Sak a repoussé ce raisonnement et a soutenu que Kyiv avait clairement indiqué qu’il n’avait aucune intention de frapper des cibles à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de la Russie.

“Nous voulons juste désoccuper nos terres et nous voulons pouvoir défendre notre peuple”, a-t-il déclaré à Fox News Digital avec l’aide du Plateforme médiatique ukrainienne de première lignequi a aidé à faciliter l’entretien avec le fonctionnaire.

Le responsable de la défense a déclaré que l’Ukraine avait besoin de plus que de simples systèmes de missiles avancés pour contrer les forces russes.

Les systèmes de défense, les véhicules blindés, les chars et les avions de combat modernes sont essentiels si Kyiv veut libérer ses territoires occupés.

Le ministère de la Défense a décomposé sa stratégie à travers l’Ukraine en trois objectifs opérationnels différents, notamment la stabilisation du front oriental dans le but de libérer les territoires temporairement occupés.

Le deuxième volet est la “libération progressive” des zones occupées dans le sud de l’Ukraine et enfin, la préservation de la sécurité de la frontière nord.

“Nous comprenons que nous ne pouvons pas sacrifier l’un de ces composants et jouer et espérons que rien ne se passera. Nous avons toujours été préparés à toute tournure des événements car nous savons que nous sommes confrontés à un ennemi très imprévisible et dérangé”, a déclaré Sak.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et des responsables de l’OTAN ont fait valoir que la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine n’est pas seulement une attaque contre la souveraineté de Kyiv, mais constitue une menace pour le monde occidental.

Sak a déclaré que pour cette raison, il est impératif que les nations alliées ne retiennent pas leur aide militaire à l’Ukraine.

“Nous ne pouvons pas laisser cette guerre dégénérer en un conflit gelé”, a-t-il averti. “Ce sera comme une bombe à retardement. Cela donnera juste à la Russie le temps de se regrouper, de se réarmer et de frapper à nouveau.

“C’est une guerre que nous devons gagner sur le champ de bataille avec l’aide de nos partenaires internationaux”, a déclaré Sak.