Les forces russes se retirant de Kherson ont laissé des pièges, y compris un panneau dirigeant les gens vers le champ de mines

La Russie a occupé la ville ukrainienne de Kherson pendant huit mois avant de se retirer en novembre.

Mais les troupes russes ont laissé derrière elles des pièges que les équipes de déminage ukrainiennes tentent de désarmer.

Un panneau de signalisation “Mines Ahead” a en fait détourné les gens d’une route sûre vers un champ de mines, a rapporté AP.

Les forces russes se sont retirées de la ville ukrainienne de Kherson le mois dernier, portant un coup dur aux efforts de guerre du président Vladimir Poutine, mais les marques de l’occupation de huit mois demeurent.

Kherson, capitale régionale, a été la première grande ville ukrainienne saisie par les forces russes après l’invasion de février. La ville portuaire du sud a été occupée de mars à novembre, lorsque les responsables russes a annoncé une retraite et les forces ukrainiennes sont revenues.

Depuis la retraite, qui a révélé des histoires de crimes de guerre potentiels et ukrainien la résistanceles forces russes ont continué bombardement la région de Kherson. Les responsables ukrainiens ont également aidé certains résidents évacuer la ville libérée avant l’hiver car son infrastructure électrique n’a pas encore complètement récupéré des coups.

Mais les habitants sur le terrain sont confrontés à une autre conséquence de l’occupation russe : les pièges.

Selon The Associated Press, les pièges comprenaient un panneau de signalisation indiquant «Mines Ahead» et éloignant les gens d’une route principale vers une route secondaire – mais c’était la route secondaire qui contenait un champ de mines. Plusieurs membres des services ukrainiens et des policiers ont été tués sur les lieux.

“Pour vous donner une idée, au cours du mois de notre travail, nous avons trouvé et enlevé plusieurs tonnes de mines”, a déclaré à AP un membre des services ukrainiens d’une équipe de déminage, ajoutant que les mines étaient réparties sur près de 4 miles carrés.

Les équipes de déminage travaillent toujours pour nettoyer la ville des pièges laissés par les Russes, comme des explosifs laissés dans les nids-de-poule ou enfouis dans le sol, mais l’hiver glacial rend le travail plus difficile.

Des pièges autres que des mines terrestres ont également été installés : Dans l’un des deux postes de police de la ville, selon les autorités ukrainiennes La Russie utilisée comme chambres de torture, il y avait tellement de pièges que les équipages chargés de désarmer les armes n’ont pas pu entrer, a rapporté AP. Et dans une résidence civile, une grenade à main avait été fixée à une machine à laver de sorte que lorsque le bac à détergent était ouvert, il explosait.