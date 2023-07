Les forces russes ruinent un tiers des Bradley ukrainiens – médias

Au moins 34 véhicules de combat blindés fournis par les États-Unis auraient été mis hors de combat lors de la contre-offensive de Kiev

Le célèbre Bradley Fighting Vehicle (BFV), présenté comme un véhicule potentiel « changeur de jeu » lorsque Washington a accepté de donner des dizaines de machines à l’Ukraine plus tôt cette année, aurait eu du mal à rester en action face à la résistance féroce des forces russes lors de la contre-offensive de Kiev.

Au moins 34 Bradley « ont maintenant été visuellement confirmés comme ayant été abandonnés, endommagés ou détruits », Business Insider a rapporté samedi, citant « Open source » données de la société de recherche militaire Oryx. Les États-Unis ont fourni jusqu’à 109 BFV à l’Ukraine, a ajouté le point de vente, et ils ont été déployés pour la première fois sur le champ de bataille en avril.

La plupart des pertes ont eu lieu au cours des premiers jours de la contre-offensive, qui a commencé le mois dernier, alors que les forces ukrainiennes tentaient de traverser un territoire fortement miné par les troupes russes, a déclaré Business Insider. La dernière estimation des pertes était similaire à celle d’un rapport publié samedi par le New York Times, selon lequel la 47e brigade mécanisée ukrainienne formée par l’OTAN avait perdu 30% de ses Bradley en seulement deux semaines.

Le BFV est un véhicule chenillé et légèrement blindé capable de transporter une dizaine de soldats et de monter des armes telles qu’un canon de 25 mm et un lanceur de missiles antichar TOW.

Lorsque l’administration du président Joe Biden a accepté en janvier d’envoyer des BFV à Kiev, le Pentagone a présenté les véhicules comme « tueurs de chars » et ont affirmé qu’ils fourniraient « un niveau de puissance de feu et d’armure qui apportera des avantages sur le champ de bataille. » Des médias américains tels que Newsweek ont ​​cité des experts militaires disant que les Bradley « pourrait changer la donne » permettant même potentiellement à l’Ukraine de reprendre la Crimée. Les responsables russes ont averti que les BFV et d’autres armes fournies par l’Occident « ne fait que prolonger les souffrances du peuple ukrainien ».

Avec des dizaines de Bradley et d’autres matériels mis hors de combat par les forces russes, les unités ukrainiennes ont été contraintes d’abandonner leurs véhicules blindés et d’avancer lentement à pied, a rapporté samedi le Washington Post. « Vous ne pouvez plus rien faire avec juste un char avec une armure parce que le champ de mines est trop profond, et tôt ou tard, il s’arrêtera, puis il sera détruit par un tir concentré », Le général en chef de l’Ukraine, Valery Zaluzhny, a déclaré au journal.

Néanmoins, un nouveau programme d’aide militaire de 800 dollars pour l’Ukraine annoncé par l’administration Biden au début du mois comprend 32 BFV supplémentaires. Les États-Unis ont également accepté d’envoyer des bombes à fragmentation à Kiev, invoquant leur déception face à la contre-offensive.

Le président russe Vladimir Poutine a averti que les livraisons américaines d’armes à sous-munitions à l’Ukraine constitueraient un crime de guerre. Quant aux armes occidentales capturées, telles que les BFV, les spécialistes russes utiliseront « l’ingénierie inverse » adopter toute technologie militaire qui pourrait être utile à Moscou, a déclaré Poutine dans une interview diffusée dimanche.

