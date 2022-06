Les forces russes resserrent l’étau autour des villes importantes de l’est de l’Ukraine

L’Ukraine fait face à un combat de plus en plus sombre et sanglant dans son est, où la Russie utilise de l’artillerie à longue portée pour bombarder des villes et des positions militaires. Les responsables ukrainiens se sont plaints que les armes avancées de leurs alliés arrivent trop lentement pour annuler les avantages de la puissance de feu de la Russie et que jusqu’à 200 soldats ukrainiens sont tués chaque jour.