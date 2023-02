Les forces russes peinent à progresser dans l’est de l’Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces russes tentent toujours de percer les défenses ukrainiennes dans les régions orientales du pays, a déclaré mercredi l’état-major ukrainien, alors que l’invasion de Moscou peine à prendre de l’ampleur près d’un an après son début.

L’artillerie, les drones et les missiles russes ont pilonné sans relâche les zones orientales tenues par l’Ukraine pendant des mois, frappant sans discernement des cibles civiles et semant la destruction, alors que la guerre s’est largement ralentie dans une impasse en hiver. Moscou a soif de succès sur le champ de bataille après des mois de revers.

À l’approche du premier anniversaire de la guerre russe, suivi d’une amélioration du temps printanier, les responsables et analystes occidentaux affirment que les combats pourraient approcher d’une phase critique lorsque les deux parties chercheront à lancer des offensives.

Le Kremlin s’efforce de sécuriser les zones orientales qu’il a illégalement annexées en septembre dernier – les régions de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporizhzhia – et où il prétend que son règne est le bienvenu. Les séparatistes pro-Moscou contrôlent une partie de Donetsk et de la province voisine de Lougansk depuis 2014.

“L’ennemi, essayant de prendre le contrôle total des régions de Donetsk et de Louhansk, continue de concentrer ses principaux efforts sur la conduite d’opérations offensives dans les régions de Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka et Shakhtarsk”, a rapporté l’armée ukrainienne, faisant référence aux villes des deux provinces ainsi qu’à l’est de la région voisine de Kharkiv.

Au milieu des combats, des volontaires de la Croix-Rouge ukrainienne évacuent des patients immobiles des hôpitaux de Donetsk vers des trains médicaux exploités par Médecins sans frontières. Les trains transportent les patients vers des régions plus sûres d’Ukraine.

Les combats épuisent les stocks d’armes des deux côtés. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a averti plus tôt cette semaine que l’Ukraine utilisait des munitions bien plus rapidement que ses alliés ne pouvaient en fournir.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mercredi que la production industrielle militaire de la Russie “devenait une faiblesse critique”.

Les responsables américains de la défense insistent sur le fait que l’Iran aide le Kremlin à soutenir les bombardements en Ukraine en lui fournissant des drones d’attaque.

La défense continue de Kiev de Bakhmut, une ville minière qui pendant des mois a été une cible clé de la campagne russe à l’est, a été “stratégiquement saine” car elle a sapé l’élan de Moscou, a déclaré un groupe de réflexion américain.

La défense de Kiev a “dégradé d’importantes forces russes”, y compris des unités du groupe Wagner, un entrepreneur militaire privé russe, a déclaré mardi l’Institut pour l’étude de la guerre.

Certains analystes avaient douté de la sagesse de la tenue de l’Ukraine à Bakhmut, car cela pourrait nuire aux chances de son offensive prévue au printemps.

Pendant ce temps, le soutien du public américain pour fournir des armes à l’Ukraine et une aide économique directe a diminué, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Quarante-huit pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient favorables à ce que les États-Unis fournissent des armes à l’Ukraine. En mai de l’année dernière, 60 % des adultes américains se disaient favorables à l’envoi d’armes à l’Ukraine.

La guerre a causé des souffrances généralisées et l’économie mondiale en ressent encore les conséquences. Les économies émergentes, en particulier, ont ressenti la crise.

Susie Blann, Associated Press