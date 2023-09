Les forces russes ont quitté cette ville il y a un an. Les cicatrices demeurent.

IZIUM, Ukraine — Plus d’un an après la mort de sa mère, Alla Kotliarova l’a enterrée pour la troisième fois – et elle espère la dernière – fois.

Il n’y avait pas de prêtre, pas de voisins en larmes, pas de procession cérémonielle jusqu’au cimetière assis au milieu des pins minces à l’extrémité de la ville. Mais il y a eu au moins une certaine mesure de clôture pour Kotliarova, 62 ans, qui a déposé sa mère, Tamara Kotliarova, dans le terrain familial.

Aucune cause officielle de décès n’a été répertoriée, même si sa mère souffrait depuis longtemps de diabète, mais Kotliarova est convaincue que le stress de l’invasion et de l’occupation russes a précipité sa disparition.

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

« Sans cette guerre, elle ne serait pas morte », a déclaré Kotliarova en essuyant ses larmes avec un petit mouchoir et en déposant des fleurs et des collations sur le tumulus sablonneux.

« Mais maintenant, elle peut enfin reposer en paix à la place qui lui revient. »

L’aînée Kotliarova a d’abord été enterrée dans sa cour par ses proches, puis réinhumée pendant l’occupation russe dans un cimetière improvisé à l’orée d’une forêt. Une fois Izioum reprise, le cimetière forestier et les 440 corps enterrés là-bas, dont le sien, ont été déterrés par les autorités ukrainiennes pour des analyses ADN et des autopsies, ce qui a parfois pris des mois.

La cérémonie d’enterrement finale était emblématique des nombreuses façons dont les habitants d’Izioum, dans le nord-est de l’Ukraine, luttent encore pour surmonter les ravages de l’occupation russe, qui a duré de mars à septembre 2022. Bien que les autorités ukrainiennes se soient engagées à reconstruire les villes ravagées, une récente visite à Izioum a montré que les conséquences de la brutalité russe sont encore fraîches, comme si elles avaient pu se produire la semaine dernière.

L’adjoint au maire, Volodymyr Matsokin, a déclaré qu’Izioum était parmi les villes les plus bombardées d’Ukraine, citant ce qu’il a qualifié de statistiques du Conseil national de sécurité et de défense du pays. Il était assis dans un bureau temporaire car l’hôtel de ville est toujours en ruine, même si les fleurs sur la place devant étaient bien entretenues.

« Quatre-vingts pour cent des immeubles à plusieurs étages et des bâtiments non résidentiels sont endommagés, ainsi que 30 % des bâtiments privés », a-t-il déclaré.

En tant que porte d’entrée vers la région du Donbass, Izioum avait une importance militaire démesurée. Il a été gravement détruit avant même que les forces russes ne s’en emparent, laissant les habitants sans électricité, sans eau, sans Internet et sans nourriture pendant des mois. Les mois sous occupation ont aggravé les difficultés.

Les destructions ont laissé les villages environnants vides et des dizaines de résidences dans la ville réduites en ruines. Beaucoup de ceux encore habitables ne disposent pas des services de base. Les écoles sont en mauvais état. La plupart des stands du marché restent fermés.

De plus, la méfiance au sein de la communauté s’est accrue. De nombreux panneaux sont peints à la bombe avec des messages invitant les gens à appeler le SBU, les services de sécurité ukrainiens, pour toute information sur leurs collaborateurs.

La fraction de la population d’avant-guerre, soit environ 40 000 personnes, qui est revenue au pays, lutte pour réparer ses maisons, ses vies et ses liens sociaux brisés par la guerre.

« Mon fils est très fatigué et très, très nerveux », a déclaré Iryna Zhukova, 45 ans, qui travaillait dans une usine de pain de la ville avant sa destruction. « Au moindre bruit fort, et il court déjà vers le sous-sol. »

Pendant l’occupation, elle, son mari et ses enfants se sont réfugiés dans un sous-sol pendant deux mois et demi, a-t-elle expliqué, et cela a eu un impact émotionnel sur eux, en particulier sur les enfants. Ils sont perturbés par les bruits forts, a-t-elle déclaré, et subissent toujours le traumatisme de ces 10 semaines passées au sous-sol.

Mais s’ils ont survécu, d’autres membres de la famille n’ont pas survécu, périssant dans un autre sous-sol lors d’une attaque à la bombe aérienne en mars 2022. Son frère et sa femme, leurs trois enfants et deux des grands-parents des enfants ont tous été tués.

Près de 50 personnes s’étaient réfugiées à l’intérieur, a-t-elle expliqué, mais aucun service d’urgence n’était disponible pour les exhumer.

Elle a raconté comment le père de sa belle-fille, qui a survécu parce qu’il avait quitté le bâtiment à la recherche de thé, a entendu les gémissements des gens coincés à l’intérieur pendant plusieurs jours. Mais personne ne pouvait les sauver.

Le fils de Joukova, âgé de 10 ans, suit ses cours en ligne cette année car la plupart des écoles d’Izioum sont en ruine et ne rouvriront pas avant l’année prochaine. Beaucoup manquent également d’étudiants. Inna Marchenko, 42 ans, professeur de mathématiques, a déclaré qu’un tiers des familles de ses 30 élèves étaient retournées à Izioum mais que deux familles étaient « devenues complètement silencieuses ». Elle craint qu’ils soient morts.

Les enfants d’âge scolaire ont déclaré qu’ils manquaient les activités extrascolaires comme le taekwondo (l’entraîneur a quitté la ville) et la baignade dans la rivière Siversky Donets (en raison du risque de mines). Ils ont également regretté les amis qui ont fui et ne sont pas rentrés chez eux.

Il y a très peu d’endroits où les enfants peuvent jouer. Un après-midi d’été, certains se sont déguisés dans l’ancien grand théâtre de la ville avec les quelques costumes de scène qui n’avaient pas été détruits, piétinant des couches de détritus, des caisses de munitions et de vieilles pellicules.

Le lycée n°2, l’école où travaillait Kotliarova, porte encore les signes de l’occupation, lorsque les soldats russes l’utilisaient comme base.

À l’intérieur, des lettres envoyées aux soldats d’occupation par des écoliers russes sont accrochées aux murs. Des piles de Red Star, un journal militaire russe, s’entassent dans les couloirs, aux côtés d’autres brochures de propagande. La cafétéria, comme la plupart des salles de classe, est complètement vidée ; Lorsque les occupants sont partis, ils ont pris tout ce qui avait de la valeur, y compris tous les chauffe-eau et même les petits éviers de chaque classe, selon un gardien qui protégeait l’école.

Le directeur de l’école faisait partie des habitants d’Izium qui ont été accusés de collaboration avec les autorités d’occupation et sont jugés dans la capitale régionale de Kharkiv.

Le bâtiment où vit Polina Zolotarova, 70 ans, présente trois trous béants. Il est toujours debout après trois tirs de missiles. Mais sur les 60 appartements que compte son immeuble, le sien est l’un des trois seuls qui soient actuellement habités. Elle doit descendre cinq étages pour aller chercher de l’eau afin de pouvoir tirer la chasse d’eau, faire la vaisselle et prendre une douche, a-t-elle expliqué.

Elle doit porter son eau seule car sa fille, son gendre et sa mère ont été tués lors de la même attaque contre leur propre appartement qui a tué les proches de Zhukova, de l’autre côté de la rivière, en mars 2022.

« Quand ils l’ont finalement sortie des décombres, sa tête était cassée », a déclaré Zolotarova à propos de sa fille. « Elle n’avait plus de visage. Mais je l’ai reconnue.

Récemment, dans l’après-midi, elle a rejoint une centaine d’autres personnes, dont Zhukova et sa mère, devant l’immeuble. Un mémorial improvisé a été érigé, montrant des photos de certains des défunts. Les enquêteurs sur les crimes de guerre examinaient le site, mesurant les fragments de métal trouvés à proximité pendant que les gens attendaient une distribution d’aide humanitaire de fruits secs.

Les missiles et les drones n’étaient pas les seuls moyens par lesquels le chaos est arrivé à Izium. Le mois dernier, Mariia Kurhuzova, 73 ans, nourrissait des chats dans le centre-ville lorsque sa jambe droite a été arrachée par une mine. La zone autour de la ville était lourdement minée au moment où les forces russes ont fui, et l’hôpital d’Izium traite environ trois blessés graves causés par les mines par mois, a déclaré le Dr Bohdan Berezhnyi, anesthésiste.

Dans le lit à côté de Kurhuzova était assise Lidiia Borova, 70 ans, qui cueillait des champignons lorsqu’elle a marché sur une mine et a perdu sa jambe droite. Ses bocaux de champignons en conserve avaient été pillés par des soldats russes vivant dans sa maison et elle avait voulu commencer à le réapprovisionner pour l’hiver.

Borova est déterminée à réapprendre à marcher – si bien qu’elle se pavanera « comme un homme d’affaires américain » sur sa nouvelle jambe prothétique, a-t-elle déclaré. Elle continuera à planter des fraises et à s’occuper des abeilles, comme elle le faisait avant la guerre.

«Je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais travailler », a-t-elle déclaré. « Nous, Ukrainiens, sommes incassables. »

L’hôpital lui-même porte les cicatrices de la guerre. Son aile moderne d’anesthésiologie a été endommagée lors d’une frappe de missile en mars et ce qui reste est recouvert de décombres. Les murs intérieurs du bâtiment sont encore fissurés. Une petite salle humide au sous-sol a été aménagée pour gérer les opérations chirurgicales urgentes « en cas de nouvelle attaque de drone Shahed », a déclaré Berezhnyi, faisant référence aux drones de fabrication iranienne que les forces russes ont utilisés pendant la guerre.

En effet, la peur de nouvelles destructions plane sur tout Izium.

« Pendant l’occupation, les gens avaient peur de tout, même de sortir de chez eux », a déclaré Maksym Maksymov, 51 ans, un homme d’affaires qui a déclaré avoir été emprisonné et torturé à l’électricité pendant les dernières semaines du contrôle russe.

« Les gens ne se sont toujours pas remis de ce traumatisme psychologique », a-t-il déclaré. « Ce sentiment de peur totale qui accompagnait l’occupation n’a pas disparu. »

Pendant ce temps, la guerre fait rage. La fille aînée de Joukova a récemment eu 18 ans, ce qui rend son mari inéligible à l’exemption militaire car il n’a plus trois enfants mineurs ou plus. Le lendemain de son anniversaire, ses projets de papiers sont arrivés.

vers 2023 The New York Times Company