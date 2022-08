Les forces russes lancent l’assaut contre deux villes de l’est de l’Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces russes ont lancé samedi un assaut sur deux villes clés de la région orientale de Donetsk et ont poursuivi les attaques à la roquette et aux bombardements sur d’autres villes ukrainiennes, dont une proche de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, ont déclaré des responsables militaires et locaux ukrainiens. .

Les deux villes de Bakhmut et d’Avdiivka étaient considérées comme des cibles clés de l’offensive russe en cours dans l’est de l’Ukraine, les analystes affirmant que Moscou doit prendre Bakhmut si elle veut avancer sur les centres régionaux de Sloviansk et de Kramatorsk.

“Dans la direction de Donetsk, l’ennemi mène une opération offensive, concentrant ses principaux efforts sur les directions Bakhmut et Avdiivka. Il utilise l’attaque au sol et l’aviation de l’armée », a déclaré l’état-major ukrainien sur Facebook.

Les bombardements russes ont tué cinq civils et en ont blessé 14 autres dans la région de Donetsk au cours de la dernière journée, a écrit samedi le gouverneur de Donetsk Pavlo Kyrylenko sur Telegram, affirmant que deux personnes sont mortes à Poprosny et une à Avdiivka, Soledar et Pervomaiskiy.

Le gouverneur de la région orientale de Dnipropetrovsk a déclaré que trois civils avaient été blessés après que des roquettes russes sont tombées sur un quartier résidentiel de Nikopol, une ville située de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La centrale nucléaire est sous contrôle russe depuis que les troupes de Moscou s’en sont emparées au début de la guerre.

“Après minuit, l’armée russe a frappé la zone de Nikopol avec des roquettes Grad (de l’ère soviétique) et la zone de Kryvyi Rih avec de l’artillerie à canon”, a écrit Valentyn Reznichenko sur Telegram.

Les autorités ukrainiennes ont également déclaré qu’une attaque de missile russe dans la nuit avait endommagé des infrastructures non spécifiées dans la capitale régionale de Zaporizhzhia. Jeudi, la Russie a tiré 60 roquettes sur Nikopol, endommageant 50 immeubles résidentiels dans la ville de 107 000 habitants et laissant les habitants sans électricité.

Rafael Grossi, chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a averti cette semaine que la situation devenait de plus en plus périlleuse de jour en jour à la centrale de Zaporizhzhia.

“Tous les principes de sûreté nucléaire ont été violés” à la centrale, a-t-il dit. “Ce qui est en jeu est extrêmement grave et extrêmement grave et dangereux.”

Il s’est dit préoccupé par la manière dont l’usine est exploitée et par le danger que représentent les combats qui se déroulent autour d’elle. Des experts de l’Institut américain pour l’étude de la guerre ont déclaré qu’ils pensaient que la Russie bombardait intentionnellement la région, “mettant l’Ukraine dans une position difficile”.

La société ukrainienne exploitant la centrale nucléaire a déclaré samedi que les troupes russes utilisaient le sous-sol de la centrale pour se cacher des bombardements ukrainiens et avaient interdit à son personnel ukrainien de s’y rendre.

“Le personnel ukrainien n’a pas encore accès à ces locaux, donc en cas de nouveaux bombardements, les gens n’ont pas d’abri et sont en danger”, a déclaré Enerhoatom, une entreprise d’Etat ukrainienne, sur sa chaîne Telegram.

Enerhoatom a déclaré vendredi que des roquettes russes avaient endommagé les installations de l’usine, notamment une unité azote-oxygène et une ligne électrique à haute tension. Les responsables locaux nommés par la Russie ont reconnu les dégâts, mais les ont imputés aux bombardements ukrainiens présumés.

Dans le sud de l’Ukraine, deux civils ont été grièvement blessés samedi après que les forces russes ont tiré des roquettes sur le port de la mer Noire de Mykolaïv avant l’aube, selon les autorités régionales. Cela faisait suite à une attaque vendredi après-midi contre Mykolaïv qui a tué une personne et en a blessé 21 autres.

Dans le nord, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, et ses environs ont également été à nouveau la cible de tirs de roquettes russes dans la nuit, selon le gouverneur régional Oleh Syniehubov. Un jeune de 18 ans de Chuhuiv, une ville proche de Kharkiv, a dû être hospitalisé samedi après avoir récupéré un obus non explosé.

Chuhuiv et Kharkiv ont subi des bombardements russes soutenus ces dernières semaines, en raison de leur proximité avec la frontière russe.

La région voisine de Soumy, qui borde également la Russie, a également connu des bombardements et des tirs de missiles quasi constants. Son gouverneur régional a déclaré samedi que la province avait été touchée plus de 60 fois depuis le territoire russe au cours de la veille et qu’un civil blessé avait dû être hospitalisé.

Sur le front des munitions, la Russie a commencé à utiliser des drones de combat iraniens pendant la guerre, a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovych dans une allocution sur YouTube, ajoutant que Téhéran avait transféré 46 drones à l’armée russe.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine.

Susie Blann, Associated Press