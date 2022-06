Les forces russes frappent Kyiv et d’autres villes

L’attaque, qui a touché un immeuble et une cour de récréation, a tué au moins une personne et en a blessé plusieurs autres, selon les autorités. Selon le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War, cela s’est produit après que le pays a connu une “série anormalement importante de frappes de missiles contre les zones arrière ukrainiennes” la veille.