Les forces russes accusées d’avoir bloqué les efforts d’évacuation des inondations en Ukraine

Les forces russes qui contrôlent une ville ukrainienne du côté sud occupé du Dnipro près de Kherson ont été accusées d’avoir empêché les efforts d’évacuation après les inondations causées par l’éclatement du barrage de Nova Kakhovka.

La ville d’Oleshky semble être la zone la plus touchée du territoire contrôlé par la Russie. Des vidéos et des photographies de la scène ont montré de graves inondations et des habitants bloqués sur les toits de leurs chalets.

Des rapports ont émergé indiquant que les forces russes empêchaient les volontaires locaux d’évacuer les habitants d’Oleshky en installant des points de contrôle autour de la ville.

Des cartes montrent comment l’effondrement du barrage de Kakhovka menace le grenier à pain de l’Ukraine En savoir plus

Helping to Leave, une organisation qui fournit de l’aide et des services aux Ukrainiens fuyant la guerre, a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure d’organiser des évacuations.

« Ils n’autorisent pas l’entrée des volontaires sur les bateaux », a déclaré un représentant du groupe au Guardian. « [Russian] les services d’urgence procèdent à une certaine évacuation mais c’est très sélectif et ce n’est pas suffisant.

Au moins cinq personnes sont mortes dans les parties occupées par la Russie du sud de l’Ukraine depuis l’éclatement du barrage.

01:27 Des images de drones montrent l’étendue des dégâts causés au barrage ukrainien – vidéo

Les services d’urgence russes ont déclaré jeudi que des évacuations étaient en cours, mais certains habitants et groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué les efforts de la Russie.

« Les services d’urgence russes évacuent un petit pourcentage de personnes mais, à en juger par le volume de demandes d’évacuation que nous recevons, absolument pas autant qu’ils le devraient », a déclaré le représentant de Helping to Leave.

Le représentant a déclaré que leur organisation avait reçu plus de 350 demandes d’évacuation de personnes bloquées sur la rive sud du fleuve sous contrôle russe. L’une de ces demandes, selon l’organisation, est venue à minuit de trois retraités qui flottaient dans la ville sur des matelas gonflables.

Sergei, un volontaire local, a déclaré que la situation à Oleshky était « mauvaise ».

Une femme et son animal de compagnie sont mis en sécurité à Kherson. Photographie: Ed Ram / The Guardian

«Il n’y a presque aucun contact avec les gens là-bas. Personne n’est autorisé à entrer dans la ville et ceux qui s’en sortent sur des bateaux sont placés dans des bus et chassés », a-t-il déclaré. « Nous avons essayé d’atteindre Oleshky, mais des postes de contrôle ont été mis en place dans toute la ville. De nombreuses personnes attendent d’être évacuées. Nous avons entendu des histoires de personnes qui se sont noyées, mais nous ne pouvons pas confirmer car il n’y a pas d’accès.

Il semble qu’il n’y ait eu aucun signal téléphonique à Oleshky jeudi, laissant de nombreux proches chercher frénétiquement en ligne des informations sur leurs proches.

Svetlana, une native d’Oleshky qui a déménagé à Kherson après la libération de la ville l’automne dernier, a déclaré au Guardian que sa mère et sa tante étaient restées dans la ville.

« Ma mère m’a dit hier qu’ils iraient sur le toit jusqu’à ce que quelqu’un les sauve », a-t-elle déclaré.

« Les autorités locales ne leur ont pas dit quoi faire. J’appelle tout le temps les services d’urgence russes mais ils ne m’aident pas… La Russie les a tout simplement oubliés.

Les chaînes locales de Telegram étaient également pleines de messages désespérés de proches, demandant que leurs proches soient secourus.

Un message lu: « SOS !!! Quelqu’un peut-il aider avec un bateau? Les propriétaires de chalets Anna .. et son mari sont assis sur leur toit depuis le matin, priant pour être secourus. Ils ont hissé un drapeau blanc. C’est la première maison à droite. Aider!!! »

Un autre a dit : « Au secours ! Comment les habitants d’Oleshky peuvent-ils être sauvés ? Tout le monde dans le quartier de l’Armée rouge est assis sur le toit, attendant de l’aide. Les animaux coulent, se noient.

Le zoo de Kazkova Dibrova sur la rive russe a été complètement inondé et les 300 animaux sont morts, a déclaré un représentant via le compte Facebook du zoo.

Il semble y avoir eu des rapports isolés de volontaires ukrainiens sur des bateaux effectuant des opérations de sauvetage audacieuses dans les terres occupées par la Russie pour sauver des habitants bloqués.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, une mère et son jeune fils sont vu évacués par bateau et amenés à travers le Dnipro vers le territoire contrôlé par Kiev. La mère et le fils sont alors vus remerciement les volontaires ukrainiens.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, en visite dans la région méridionale de Kherson, touchée par les inondations. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Dans une allocution mercredi soir, Zelenskiy a déclaré qu’il était impossible de prédire combien de personnes mourraient dans les parties occupées par la Russie de Kherson en raison des inondations, appelant à une « réaction claire et rapide du monde » pour soutenir les victimes.

Il a également sévèrement critiqué l’ONU et la Croix-Rouge, qui, selon lui, n’aidaient pas l’effort de secours.

Le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a également appelé les organisations humanitaires internationales à fournir une assistance sur la rive sud occupée.

« Nous vous demandons de prendre en charge l’évacuation des personnes du territoire de l’oblast de Kherson occupé par la Russie. Nous devons sauver la vie des personnes que les occupants ont condamnées à mort », a déclaré Shmyhal.

Jeudi, Zelenskiy a visité la section inondée de Kherson. Le président ukrainien a déclaré que plus de 2 000 personnes avaient été sauvées des inondations.