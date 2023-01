Les forces qui façonnent 2023 – Le New York Times

L’Europe fait face à un règlement de compte. Après avoir tellement compté sur le gaz russe pour la lumière et le chauffage, les législateurs de l’Union européenne se sont précipités en 2022 pour trouver des sources d’énergie alternatives. Les producteurs de gaz du monde n’étaient que trop heureux de s’y conformer, y compris les États-Unis, le plus grand exportateur de gaz au monde, qui ont promis d’expédier du gaz naturel liquéfié pendant de nombreuses années à venir.

Regardez ce qui se passera en 2023. L’Europe construira-t-elle plus de pipelines et plus de terminaux d’importation de gaz pour verrouiller la dépendance aux hydrocarbures pour l’électricité et la chaleur ? Ou la guerre de la Russie en Ukraine va-t-elle accélérer son passage aux énergies renouvelables ?

L’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’il y avait des signes que la crise énergétique pourrait agir comme un “accélérateur” d’une transition vers une énergie propre, seulement pour avertir que “même dans un monde où les prix des combustibles fossiles sont élevés et volatils, on ne peut pas tenir pour acquis qu’aujourd’hui les avantages financiers d’un équipement propre et efficace se traduiront par des choix d’investissement plus durables.

En attendant, cependant, les Européens souffrent. Les lumières sont tamisées dans de nombreuses villes européennes, dont Paris. En Grande-Bretagne, les factures d’énergie élevées obligent les gens à s’asseoir dans des maisons froides et humides.

Le pétrole et le gaz ont fait une tuerie.

Alors même que la guerre exposait les risques stratégiques liés à la dépendance aux combustibles fossiles, les producteurs de pétrole et de gaz ont réalisé des bénéfices records alors que la demande de pétrole et de gaz augmentait de partout sauf de la Russie. Le revenu net du secteur devrait atteindre un record de 4 000 milliards de dollars en 2022, soit le double de celui de l’année précédente, selon l’AIE. Le cabinet de conseil Deloitte a prévu une augmentation des investissements dans le gaz naturel en 2023.