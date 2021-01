NAIROBI, Kenya – Vendredi, les forces de sécurité ougandaises ont encerclé puis pénétré l’enceinte de Bobi Wine, le principal candidat de l’opposition du pays, au lendemain d’une élection générale controversée qui, selon lui, a été entachée de «fraude et de violence» généralisées. La violation, rapportée par M. Wine et confirmée par plusieurs personnes impliquées dans sa campagne, a eu lieu alors que la commission électorale du pays a publié les résultats partiels des élections générales qui montraient le président sortant, Yoweri Museveni, en tête. L’avocat de M. Wine a déclaré que le siège constituait effectivement une assignation à résidence. M. Wine, 38 ans, était le plus puissant challenger de M. Museveni, un homme de 76 ans qui dirige le pays depuis 35 ans. La campagne électorale tendue a été marquée par une répression contre des personnalités de l’opposition comme M. Wine et d’autres, qui a déclenché des manifestations à l’échelle nationale qui ont été réprimées par la police et ont entraîné le meurtre de plus de 50 personnes. Une coupure d’Internet qui a commencé juste avant le jour du scrutin est toujours en place. Avec près de cinq millions de votes comptés – représentant environ la moitié des bureaux de vote – les résultats préliminaires montrent que M. Museveni mène avec plus de 3 millions de voix les 1,4 million de M. Wine, selon la commission électorale du pays.

Vendredi après-midi, M. Wine a déclaré que des forces armées ougandaises ainsi que des officiers en civil armés de fusils avaient fait irruption dans son enceinte de la capitale, Kampala. «Nous sommes assiégés», M. Wine, un musicien devenu législateur de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a déclaré dans un message sur Twitter. «L’armée a sauté par-dessus la clôture et a maintenant pris le contrôle de notre maison.» «Aucun de ces intrus militaires ne nous parle», a-t-il ajouté dans un autre tweeter. «Nous avons de sérieux problèmes.» Les porte-parole du gouvernement et de la police de Kampala n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La nouvelle de l’effraction a été confirmée par Jeffrey Smith, fondateur de Vanguard Africa, une organisation à but non lucratif basée à Washington qui travaille avec M. Wine depuis trois ans.

Dans une interview, M. Smith a déclaré avoir reçu un appel de M. Wine après 16 h 30, heure de Kampala, au cours duquel il avait entendu «beaucoup de cris et de coups». Au cours de l’appel, qui a duré cinq minutes, M. Wine lui a dit que des agents de sécurité avaient agressé certains membres de son personnel et arrêté un jardinier, a déclaré M. Smith. Bruce Afran, l’avocat de M. Wine, a déclaré plus tard qu’en encerclant sa maison, le gouvernement le plaçait «en résidence surveillée». «Les militaires enregistrent toute personne qui entre chez lui et inspectent les véhicules au moment où ils partent pour s’assurer qu’il n’est pas à l’intérieur et qu’il ne quitte pas la propriété», a-t-il déclaré lors d’un entretien. M. Wine a eu de nombreux affrontements avec les forces de sécurité, avant même de déposer sa candidature à la présidence en novembre dernier. En 2018, M. Wine a été arrêté et battu par les forces de sécurité et est parti aux États-Unis pour se faire soigner. En campagne électorale, M. Wine a été arrêté et accusé d’avoir enfreint les règles sur les coronavirus et a été retiré de sa voiture alors qu’il s’exprimait lors d’une conférence de presse en ligne. La veille des élections, les autorités ont forcé ses agents de sécurité privés à se retirer de la protection de son domicile, a déclaré M. Afran.