Les forces MAGA de Trump menacent de renverser le vote pour le président du RNC

NEW YORK (AP) – D’ici la fin de la semaine, le Comité national républicain est sur le point de résoudre une querelle de leadership amère qui a révélé des divisions périlleuses au sein de l’institution chargée d’élire le prochain président du GOP.

Ceux qui sont à l’intérieur du combat pensent que les jours précédant le scrutin secret de vendredi dans une station balnéaire de luxe pourraient devenir encore plus laids alors que les forces rebelles au sein du mouvement “Make America Great Again” de l’ancien président Donald Trump menacent de renverser la candidature à la réélection de la présidente du RNC, Ronna McDaniel.

Les attaques ont été menées par le principal rival de McDaniel, Harmeet Dhillon, un avocat de Trump qui a accusé la titulaire de fanatisme religieux, de dépenses chroniques et prétendant en privé qu’elle peut contrôler l’ancien président – ​​allégations que McDaniel nie. Également dans la course, le PDG de My Pillow, Mike Lindell, un théoricien du complot pro-Trump qui a obtenu suffisamment de soutien pour se qualifier pour le scrutin.

Trump n’a pas fait d’approbation publique, mais lui et son équipe défendent en privé McDaniel, qu’il a choisi pour le poste peu de temps après sa victoire en 2016. Pourtant, de nombreux loyalistes de Trump blâment McDaniel, la nièce du sénateur de l’Utah Mitt Romney, pour certaines des luttes récentes du parti.

Dans une interview, Dhillon a insisté sur le fait que l’écrasante majorité des électeurs républicains souhaitaient un changement de direction au RNC. Il a mis en garde contre de graves conséquences politiques pour l’un des 168 membres élus du comité qui soutiennent la réélection de McDaniel.

“Pour les membres du parti qui votent non pas avec ce que veulent les gens de leur État mais avec leur propre intérêt, la prochaine fois qu’ils se présenteront aux élections, ce sera un problème”, a déclaré Dhillon à The Associated. Presse.

Informé de la déclaration de Dhillon, McDaniel a déclaré: “Cela ressemble à une menace.” Elle a condamné les attaques de plus en plus laides contre elle et les divisions qui tourmentent le comité.

“Il n’y a personne qui ait apprécié cela plus que les démocrates. Je le sais, parce que j’adore quand ils se battent », a déclaré McDaniel.

Le vote de vendredi pour le président du RNC est le dernier test de leadership de haut niveau pour un parti républicain profondément divisé aux prises avec des questions sur son avenir – et l’influence de Trump – avant l’élection présidentielle de 2024. Les luttes intestines ont été exposées au public plus tôt ce mois-ci alors que les républicains de la Chambre en sont presque venus aux mains avant de s’unir derrière le président de la Chambre Kevin McCarthy, miné par les mêmes forces MAGA menaçant McDaniel cette semaine.

Dans les deux cas, Trump a eu du mal à contrôler ses propres loyalistes, qui semblent déterminés à lutter contre le statu quo – que ce soit McCarthy ou McDaniel – quel qu’en soit le prix.

Cherchant à influencer le vote, un groupe de républicains de Floride de l’aile MAGA du parti a décidé vendredi dernier d’organiser un vote de « défiance » contre McDaniel, ce que des groupes républicains d’une poignée d’autres États ont également fait ces dernières semaines. Mais le rassemblement de Floride, qui a attiré le principal détracteur de McCarthy, Matt Gaetz, R-Fla., N’a pas atteint le quorum nécessaire pour organiser un vote officiel.

Pourtant, des dizaines de manifestants anti-McDaniel ont agité des pancartes à l’extérieur de l’événement. L’un d’eux lisait : “RONNA EST L’ENNEMI INTÉRIEUR.”

“La chose la plus importante est que nous voulons un leader très fort qui est en contact avec MAGA, et Ronna n’a tout simplement pas cela”, a déclaré Anthony Sabatini, président du GOP du comté de Lake, en Floride, qui a dirigé la campagne anti-McDaniel. interview depuis un stand de tir alors que des coups de feu retentissaient. “Elle a perdu la confiance des électeurs.”

Trump a évité de peser sur le combat de la chaise RNC à la demande de McDaniel, selon ceux qui ont une connaissance directe de la situation. L’ancien président l’approuverait si elle le demandait, mais l’équipe de McDaniel pense actuellement qu’elle gagnera sans son soutien public, ce qui lui permettra de maintenir un sentiment de neutralité avant la saison des primaires présidentielles de 2024.

Selon ses statuts, le RNC doit rester neutre dans la primaire présidentielle. Trump est le seul candidat du GOP annoncé à ce jour, mais d’autres candidats de haut niveau sont attendus dans les mois à venir.

Pourtant, Trump pourrait finalement approuver McDaniel avant le vote de vendredi si son soutien public est jugé nécessaire, selon des personnes familières avec sa pensée qui, comme d’autres personnes interrogées, ont parlé sous couvert d’anonymat pour partager des discussions internes.

Au moins trois des principaux lieutenants de Trump – les conseillers principaux Susie Wiles, Chris LaCivita et Clayton Henson – prévoient d’assister à la réunion d’hiver de trois jours du RNC cette semaine dans le sud de la Californie, où le vote se déroulera. Bien qu’ils ne participent pas spécifiquement au nom de McDaniel, l’équipe de Trump indique clairement dans des conversations privées qu’il soutient McDaniel.

L’équipe non officielle de McDaniel devrait inclure l’ancienne conseillère en chef de Trump Kellyanne Conway, l’ancienne chef de cabinet de Trump Reince Priebus, l’ancien candidat au Sénat de l’Arizona Blake Masters, le président du Family Research Council Tony Perkins et le commentateur conservateur Hugh Hewitt, a-t-elle déclaré. Un autre loyaliste très en vue de Trump, David Bossie, membre du Maryland RNC, soutient également McDaniel.

La liste des invités de Dhillon est toujours en évolution, mais elle a déclaré au cours du week-end que son équipe comprendrait probablement l’ancienne candidate au poste de gouverneur de l’Arizona Kari Lake, l’influenceur MAGA Charlie Kirk et le chanteur country John Rich.

Après trois élections nationales décevantes consécutives, il y a un large sentiment d’insatisfaction parmi les électeurs républicains et les membres du RNC quant à la santé de leur parti. Certains sont de plus en plus désireux de quitter Trump et, par procuration, McDaniel, qui est considéré comme un proche allié de Trump – même si de nombreux partisans de Trump en dehors des membres du RNC la considèrent comme insuffisamment engagée dans leur cause.

“Elle est le chien de compagnie de Trump depuis plus de quatre ans”, a déclaré Bill Palatucci, membre du RNC du New Jersey et critique virulent de Trump et de McDaniel. Alors que Palatucci a officiellement approuvé Dhillon à la fin de la semaine dernière, il est sceptique quant au fait qu’elle ait les voix pour vaincre McDaniel.

Dhillon a déclenché un torrent d’attaques contre McDaniel ces dernières semaines qui ont résonné dans le mouvement MAGA de Trump. Mais sous les applaudissements de l’extrême droite, Dhillon s’est peut-être aliéné les partisans potentiels du Comité national républicain, composé d’activistes et d’élus des 50 États.

Elle a saisi plusieurs exemples de dépenses et de mauvaise gestion apparentes sous la surveillance de McDaniel, qui, selon l’équipe de McDaniel – soutenue par d’anciens responsables de Trump comme Wiles – sont inexactes ou trompeuses.

Ces derniers jours, les attaques contre McDaniel se sont intensifiées.

La semaine dernière, Dhillon a promu des affirmations selon lesquelles un allié de McDaniel avait soulevé des inquiétudes quant à la foi de Dhillon dans au moins une conversation privée. Dhillon, qui est d’origine indienne, s’identifie comme membre de la religion sikh.

L’allié de McDaniel a nié l’allégation, qui a été décrite dans un e-mail détaillé à l’ensemble des membres du RNC portant la ligne d’objet “Sectarisme religieux”.

Dhillon a également souligné un rapport du Washington Post selon lequel McDaniel a déclaré, lors de plusieurs conversations privées avec des membres du RNC, qu’elle seule peut dissuader Trump de lancer une candidature présidentielle indépendante – et finalement de détruire les chances du parti lors de la prochaine élection présidentielle – s’il échoue. l’investiture du GOP.

“Elle l’a dit à beaucoup de gens : moi seul peux contrôler Trump”, a déclaré Dhillon à l’AP, comparant une telle déclaration à quelqu’un croyant qu’il pourrait à lui seul empêcher un astéroïde de s’écraser sur la Terre.

McDaniel a déclaré que de telles affirmations sont “ridicules”.

“Après avoir travaillé avec le président Trump pendant six ans, je ne pense pas que quiconque puisse jamais dire qu’il le contrôle”, a déclaré McDaniel.

Pendant ce temps, McDaniel a mis en garde contre un “risque énorme” si les républicains ne peuvent pas arrêter les luttes intestines au début de la saison électorale de 2024. Le GOP est bien placé pour remporter la majorité au Sénat et conserver le contrôle de la Chambre, bien que la compétition présidentielle dominera une grande partie de l’attention du comité.

“C’est vraiment essentiel alors que nous nous dirigeons vers 24 que nous arrêtons d’étiqueter, d’attaquer, de diaboliser les autres républicains au point où nous ne pouvons pas les rassembler après le primaire”, a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Dhillon a déclaré qu’elle s’unirait “bien sûr” derrière McDaniel si elle l’emportait finalement vendredi.

“Le travail 1 est de gagner les élections”, a déclaré Dhillon. “Je suis un joueur d’équipe.”

L’écrivain d’Associated Press Anthony Izaguirre à Tallahassee, en Floride, a contribué à ce rapport.

Steve Peoples, l’Associated Press