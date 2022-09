Les forces kurdes soutenues par les États-Unis arrêtent 300 combattants de l’Etat islamique lors d’une opération de raid sur le camp d’al-Hol

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les forces kurdes en Syrie ont évacué 300 combattants de l’Etat islamique du camp de réfugiés d’al-Hol dans le cadre d’une opération en cours visant à éliminer la présence et l’influence du groupe terroriste dans la région.

« L’Etat islamique s’attaque aux faibles et aux privés de leurs droits et tente d’exploiter les conditions dans le camp pour aider à régénérer ses forces », a déclaré le général Michael « Erik » Kurilla, commandant du Commandement central américain (CENTCOM). “La situation à al-Hol est une crise internationale qui nécessite une solution internationale, et la seule solution permanente est le rapatriement, la réhabilitation et la réintégration des résidents du camp.”

UNE PRÉSENCE AMÉRICAINE PLUS SOLIDE EN SYRIE POURRAIT DISSUADER L’IRAN, LA RUSSIE ET ​​D’AUTRES MENACES ET GARANTIR LA STABILITÉ, DISENT LES EXPERTS

L’opération de 24 jours s’est terminée par un nettoyage, qui a également permis de sauver six femmes que des combattants de l’Etat islamique avaient enchaînées et torturées – l’une d’entre elles était restée sous leur garde depuis 2014 à l’âge de neuf ans.

Les Forces démocratiques syriennes (SDF) ont mené l’opération avec le soutien du CENTCOM en partageant des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

LE MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE DIT QUE L’IRAN FABRIQUE DES MISSILES EN SYRIE ET ​​RÉVÈLE LA CARTE DES INSTALLATIONS

“Au cours de l’opération de déminage de 24 jours, les FDS ont arrêté environ 300 membres de l’Etat islamique, confisqué 25 kilogrammes d’explosifs et 25 grenades à main, et retiré du camp les fournitures et le matériel logistique de l’Etat islamique”, a déclaré dimanche le CENTCOM dans un communiqué.

Le 8 septembre, deux membres des FDS ont été tués lors d’engagements avec des combattants de l’Etat islamique dans le camp au cours de l’opération, ajoute le communiqué.

L’ATTAQUE D’UN FILIALE DE L’EIIS FAIT 30 MORTS AU MALI ALORS QUE LES RETOMBÉES DU RETRAIT EUROPÉEN SE POURSUIVENT

Le CENTCOM s’est concentré sur le camp de 60 000 personnes avec une opération qui a débuté le 25 août. Kurilla s’est rendu dans le camp la semaine dernière et a averti que les conditions en faisaient une cible idéale pour l’Etat islamique pour “répandre leur ignoble idéologie”.

“La plupart des résidents cherchent à échapper à l’Etat islamique, mais l’Etat islamique considère le camp comme un public captif pour son message et ses efforts de recrutement”, a déclaré Kurilla. “Il est donc urgent que nous rapatriions les résidents dans leur pays d’origine et que nous les réhabilitions si nécessaire.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le camp d’al-Hol est le plus grand camp de réfugiés de Syrie, les enfants constituant plus de la moitié de la population du camp, selon le Washington Post. Les extrémistes du camp auraient tué 44 de ses résidents et travailleurs humanitaires.