Les forces kurdes se préparent à repousser l’invasion terrestre turque

Le chef du SDF, Mazloum Abdi, a déclaré à l’Associated Press que son groupe se préparait à une autre attaque de ce type depuis que la Turquie a lancé une offensive terrestre dans la région en 2019 et “nous pensons que nous avons atteint un niveau où nous pouvons déjouer toute nouvelle attaque. Au moins, les Turcs ne pourront pas occuper plus de nos zones et il y aura une grande bataille.