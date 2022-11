Les forces kurdes se préparent à repousser l’invasion terrestre turque

QAMISHLI, Syrie (AP) – Le commandant des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie a déclaré que son groupe était prêt à repousser une invasion terrestre par la Turquie.

Le chef du SDF, Mazloum Abdi, a déclaré à l’Associated Press que son groupe se préparait à une autre attaque de ce type depuis que la Turquie a lancé une offensive terrestre dans la région en 2019 et “nous pensons que nous avons atteint un niveau où nous pouvons déjouer toute nouvelle attaque. Au moins, les Turcs ne pourront pas occuper plus de nos zones et il y aura une grande bataille.

Il a ajouté : « Si la Turquie attaque une région, la guerre s’étendra à toutes les régions… et tout le monde en souffrira.

La Turquie a mené ces derniers jours une série de frappes aériennes contre des cibles présumées de militants kurdes dans le nord de la Syrie et de l’Irak, en représailles à l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul qu’Ankara impute aux groupes militants. Les groupes ont nié toute implication dans l’attentat.

Suite aux frappes aériennes du week-end depuis la Turquie, des responsables turcs ont déclaré que des militants kurdes présumés en Syrie avaient tiré des roquettes lundi à travers la frontière vers la Turquie, tuant au moins deux personnes et en blessant 10 autres. Abdi a nié que les FDS aient frappé à l’intérieur du territoire turc.

La Turquie a menacé de passer des frappes aériennes à une invasion terrestre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi : « Nous avons été au-dessus des terroristes ces derniers jours avec nos avions, notre artillerie et nos drones. Dès que possible, nous les éliminerons tous avec nos chars et nos soldats.

Erdogan a ajouté que les mesures visaient « la sécurité de notre propre pays, de nos propres citoyens. C’est notre droit le plus légitime d’aller là où cette sécurité est assurée.

Les alliés de la Turquie ont tenté de dissuader de telles mesures. L’envoyé présidentiel russe en Syrie, Alexander Lavrentyev, a déclaré que la Turquie devrait “faire preuve d’une certaine retenue” afin d’empêcher une escalade en Syrie et a exprimé l’espoir qu'”il sera possible de convaincre nos partenaires turcs de s’abstenir d’un usage excessif de la force sur le territoire syrien”. ”

Mazloum a appelé Moscou et Damas, ainsi que la coalition dirigée par les États-Unis luttant contre le groupe État islamique en Syrie, avec lequel le SDF est allié, à adopter une position plus ferme pour empêcher une invasion terrestre turque, avertissant qu’une telle action pourrait nuire aux tentatives de lutte contre la résurgence de l’EI.

Les frappes aériennes turques, qui ont tué un certain nombre de soldats de l’armée syrienne opérant dans la même zone que les forces des FDS, ont également menacé de bouleverser un rapprochement naissant entre Damas et Ankara. Les deux hommes ont été opposés dans la guerre civile en Syrie, mais ces derniers mois ont lancé des pourparlers à bas niveau.

La rédactrice d’Associated Press Abby Sewell a contribué à ce reportage depuis Beyrouth.

Hogir Al Abdo, Associated Press