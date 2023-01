Les forces kurdes saisissent des dizaines de membres présumés de l’EI en Syrie

Les Forces démocratiques syriennes ont déclaré avoir attaqué “des dizaines de points et cachettes potentiels” dans la ville de Raqqa – anciennement détenue par le groupe État islamique – et ses environs, et arrêté des dizaines de membres présumés de l’EI. Les forces de la coalition dirigée par les États-Unis ont fourni une couverture aérienne et une surveillance par drone pendant l’opération, ajoute le communiqué.

Plus de 42 400 combattants étrangers et quelque 23 200 Syriens accusés de liens avec l’EI – et leurs familles – sont détenus dans des camps et des prisons du nord-est de la Syrie, selon un rapport de Human Rights Watch le mois dernier. Le rapport détaillait les conditions désastreuses dans les centres de détention et appelait au rapatriement des ressortissants étrangers détenus – pour la plupart des femmes et des enfants – par leurs pays.