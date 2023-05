Les forces israéliennes tuent un officier palestinien lors d’affrontements, selon WAFA

Les forces israéliennes ont tué Ashraf Sheikh Ibrahim en Cisjordanie.

Des colons juifs ont également inauguré un séminaire dans une région de Cisjordanie.

La violence israélo-palestinienne s’est intensifiée au cours de l’année écoulée.

Les forces israéliennes ont tué lundi un agent de sécurité palestinien lors d’affrontements dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, a indiqué l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle examinait le rapport.

Plus tôt, il a déclaré dans un communiqué que ses forces avaient essuyé des tirs nourris palestiniens alors qu’elles cherchaient à faire arrêter des suspects de sécurité à Jénine et avaient riposté sur les hommes armés.

Le parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas a identifié l’officier comme étant Ashraf Sheikh Ibrahim, affirmant qu’il était mort « alors qu’il faisait face à l’agression et à la prise d’assaut par l’occupation de la ville de Jénine ».

Lundi, dans une autre partie de la Cisjordanie, des colons juifs ont inauguré un séminaire dans une zone qui a fait l’objet d’un examen minutieux par les États-Unis, suscitant la condamnation palestinienne.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chef des colons Yossi Dagan a récité une bénédiction juive à l’entrée du séminaire de Homesh, une grande cabane préfabriquée blanche au sommet d’une colline de Cisjordanie.

« Avec l’aide de Dieu… il y aura beaucoup plus de nouvelles colonies dans le nord de la Samarie », a-t-il dit, faisant référence à la Cisjordanie par son nom biblique.

Une Palestinienne passe devant une voiture carbonisée qui aurait été incendiée par des colons israéliens dans le village de Jalud, au sud de Naplouse, en Cisjordanie occupée. AFP PHOTO : Jaafar Ashtiyeh, AFP Des militants masqués de la faction armée des « Brigades des martyrs d’Aqsa » du mouvement palestinien du Fatah défilent dans le centre de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée après un rassemblement exigeant la libération de Nasser Abu Hamid, un prisonnier palestinien détenu par Israël qui souffre d’un cancer. AFP Jaafar Ashtiyeh, AFP

Les pourparlers de paix dirigés par les États-Unis visant à établir un État palestinien en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza ont échoué en 2014 et montrent peu de signes de reprise, et la violence israélo-palestinienne s’est intensifiée au cours de l’année écoulée.

La plupart des pays jugent les colonies israéliennes illégales – un point de vue qu’Israël conteste.

Les Palestiniens disent qu’ils rongent la terre qu’ils veulent pour un futur État et citent la violence croissante des colons.

Abbas a déclaré que Homesh devait être supprimé.

Son porte-parole Nabil Abu Rudeineh a déclaré :

Les déclarations de condamnation ne suffisent plus face au gouvernement d’extrême droite (israélien).

Dans le but d’apaiser les inquiétudes internationales, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël n’avait pas l’intention de construire de nouvelles colonies car son gouvernement nationaliste-religieux s’est engagé à renforcer celles qui existent déjà.

Les porte-parole de Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre des Finances Bezalel Smotrich n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters pour savoir si l’un d’entre eux avait autorisé la création du nouveau séminaire Homesh.

La semaine dernière, Smotrich, qui dirige le parti du sionisme juif pro-colons et détient certains pouvoirs en Cisjordanie, a déclaré que Homesh avait été officiellement ajouté au terrain du conseil de la colonie afin d’élaborer un nouveau plan de construction pour l’école du séminaire.