Les forces israéliennes tuent un militant palestinien en Cisjordanie occupée

NABLUS – Les forces israéliennes ont tiré et tué un militant palestinien dimanche lors d’une opération de l’armée en Cisjordanie occupée, ont déclaré des responsables palestiniens, dans le dernier d’une série d’incidents survenus ces derniers mois autour de la ville instable de Naplouse.

“The Dens of Lions”, un groupe parapluie palestinien formé de militants de différentes factions, a déclaré que l’homme, Said Al-Kawni, était un “héros de la résistance” et qu’il est mort lors d'”affrontements avec les forces d’occupation”.

Des travailleurs médicaux ont déclaré que trois autres Palestiniens avaient été blessés par des tirs israéliens lors de l’incident, ce qui a été confirmé par l’armée israélienne.

L’armée a dit :

Pendant la nuit, au cours d’une activité de routine des FDI (Forces de défense israéliennes), des soldats de Tsahal ont repéré des suspects armés conduisant un véhicule et une moto à proximité de la ville de Naplouse.

“Les soldats de Tsahal ont répondu en tirant vers les suspects armés. Des coups ont été identifiés.”

Le dernier d’une série d’incidents quasi quotidiens autour de Naplouse et de la ville voisine de Jénine a souligné une fois de plus le climat sécuritaire instable en Cisjordanie alors qu’Israël se dirige vers les élections du 1er novembre.

À Naplouse, le site de l’un des plus grands camps de réfugiés de Cisjordanie, la plupart des magasins ont été fermés dimanche après que des factions militantes ont appelé à une grève générale.

Échec des pourparlers de paix

Environ 70 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis que l’armée israélienne a lancé son opération Breakwater contre des militants le 31 mars, en réponse à une série d’attaques de rue palestiniennes mortelles en Israël. Le bilan comprend des militants et des civils.

La semaine dernière, le Premier ministre israélien Yair Lapid a appelé à une relance des efforts longtemps dormants pour garantir une solution à deux États au conflit, à la suite d’un appel lancé le mois dernier par le président américain Joe Biden.

Cependant, il y a eu peu de signes de fin des affrontements et avec des sondages pré-électoraux favorisant l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, un farouche opposant à une solution à deux États, les attentes d’une percée immédiate sont faibles.

Les pourparlers de paix négociés par les États-Unis visant à établir un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, se sont effondrés en 2014 et l’expansion constante des colonies israéliennes depuis lors a rendu la relance des pourparlers de plus en plus problématique.

Les responsables de la sécurité israélienne ont appelé l’Autorité palestinienne à faire davantage pour contenir la violence des hommes armés associés à des factions comme le Jihad islamique, qui sont bien implantées dans des villes comme Jénine et Naplouse.

Cependant, l’Autorité palestinienne, de plus en plus impopulaire parmi beaucoup de Cisjordanie, affirme que sa capacité à exercer son pouvoir a été systématiquement sapée par Israël.

Dimanche, 30 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ont entamé une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention.