Les forces israéliennes tuent un militant palestinien en Cisjordanie occupée

Les forces israéliennes ont abattu mardi un militant palestinien en Cisjordanie occupée, le dernier épisode d’une flambée de violence entre Israéliens et Palestiniens.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que l’homme de 40 ans, identifié comme Hamdi Shaker Abdullah Abu Dayyah, a été tué par balle par les forces israéliennes à Halhul, au nord de la ville cisjordanienne d’Hébron.

La Brigade des martyrs d’Al-Aqsa – une milice armée affiliée au Fatah, le parti politique laïc qui contrôle l’Autorité palestinienne – a revendiqué l’homme comme un combattant et a déclaré qu’il avait également été policier.

LE NOUVEAU CHEF DE L’ARMÉE D’ISRAËL S’ENGAGE À GARDER L’ARMÉE LIBRE DE LA POLITIQUE

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué que des soldats dans la région avaient été la cible de tirs et qu’ils avaient riposté. Il a ajouté que les forces israéliennes enquêtaient sur des informations selon lesquelles le Palestinien tué était lié à une fusillade antérieure contre un bus israélien.

Les tensions sont montées en flèche en Cisjordanie, où l’armée israélienne mène des raids d’arrestation quasi nocturnes depuis le printemps dernier, après une vague d’attaques palestiniennes contre des Israéliens qui ont tué 19 personnes. Dix autres Israéliens ont été tués dans une deuxième série d’attaques plus tard l’année dernière.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens les voient comme un renforcement supplémentaire de l’occupation illimitée de 55 ans par Israël des terres qu’ils recherchent pour leur futur État.

2 PALESTINIENS TUÉS DANS DES CONFRONTATIONS VIOLENTES SÉPARÉES AVEC DES ISRAELIS EN CISJORDANIE

Lundi, les forces de sécurité israéliennes ont tiré et tué un Palestinien de 14 ans lors d’un raid tôt le matin en Cisjordanie, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens. L’armée israélienne a déclaré que les forces étaient entrées dans le camp de Dheisha et avaient été bombardées par des cocktails Molotov et des pierres. Il a déclaré que les soldats avaient riposté par des tirs à balles réelles.

La violence et les troubles font rage depuis des mois en Cisjordanie, qu’Israël a conquise lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza – des territoires que les Palestiniens veulent pour l’État qu’ils espèrent. Environ un demi-million d’Israéliens vivent maintenant dans environ 130 colonies à travers la Cisjordanie. Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent les colonies comme un obstacle à la paix.

Près de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en 2022, selon les chiffres du groupe israélien de défense des droits B’Tselem, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2004.

Israël dit que la plupart des morts étaient des militants. Mais des lanceurs de pierres palestiniens, des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.