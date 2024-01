Les forces israéliennes tuent trois militants palestiniens lors d’un raid dans un hôpital en Cisjordanie

La vidéo de la caméra de sécurité de l’hôpital Ibn Sina montre plusieurs membres de l’unité d’infiltration israélienne – hommes et femmes – se précipitant dans un couloir, brandissant leurs armes à gauche et à droite. On peut y voir prendre un vêtement d’une personne non identifiée qui est agenouillée, les mains derrière la tête, puis s’en couvrir la tête.