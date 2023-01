Les forces israéliennes tuent neuf personnes dans un affrontement à Jénine avec des hommes armés palestiniens, marquant le jour le plus meurtrier en Cisjordanie depuis plus d’un an

CNN

—



Les forces israéliennes ont tué neuf Palestiniens, dont une femme âgée, et en ont blessé plusieurs autres lors d’un raid jeudi dans la ville agitée de Cisjordanie et camp de réfugiés de Jénine, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Le nombre de morts fait de jeudi le jour le plus meurtrier pour les Palestiniens en Cisjordanie depuis plus d’un an, selon les archives de CNN. Cela porte à 29 le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes cette année, selon le ministère palestinien de la Santé. Ce bilan comprend des militants ciblés lors de raids israéliens, des individus qui ont attaqué des Israéliens et des passants, selon les reportages de CNN.

Les forces de sécurité israéliennes ont déclaré qu’elles opéraient à Jénine jeudi pour appréhender une “escouade terroriste appartenant à l’organisation terroriste du Jihad islamique”, affirmant dans un communiqué qu’elle avait tué trois “terroristes”.

“Les terroristes du Jihad islamique ont été fortement impliqués dans l’exécution et la planification de plusieurs attaques terroristes majeures, y compris des attaques par balles contre des soldats de Tsahal et des civils israéliens”, indique le communiqué conjoint des Forces de défense israéliennes, de l’Agence de sécurité israélienne et de la police des frontières.

Le communiqué indique que deux suspects armés ont été “neutralisés” en fuyant et qu’un troisième a été neutralisé sur les lieux. Un autre suspect s’est rendu, ont-ils dit.

Les forces israéliennes n’ont fait état d’aucun blessé de leur côté, mais ont déclaré qu’elles étaient au courant des “allégations concernant des victimes supplémentaires lors de l’échange de tirs” et qu’elles enquêtaient.

Le Croissant-Rouge palestinien (RPC) a déclaré que les forces israéliennes avaient initialement empêché les médecins d’entrer dans le camp de Jénine, ce qui rendait difficile l’accès aux blessés, dont quatre étaient dans un état critique.

La RPC a déclaré que les forces israéliennes ont également tiré des grenades lacrymogènes en direction de l’hôpital gouvernemental de Jénine, causant des blessures par inhalation chez les enfants.

Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Muhammad Shtayyeh, a appelé les Nations unies et les organisations internationales de défense des droits de l’homme à “intervenir de toute urgence pour assurer la protection… et arrêter l’effusion de sang des enfants, des jeunes et des femmes”.

L’année dernière a été la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie et pour les Israéliens depuis près de deux décennies, a montré une analyse de CNN des statistiques officielles des deux côtés.